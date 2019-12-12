Vücudunu tıp fakültesine bağışladı, 8 yıl sonra defnedildi

24 yaşında karaciğer kanserine yakalandı. 28 yıl bu hastalıkla yaşadı, ömrünü hastanelerde geçirdi.



Öldükten sonra bilime katkı sağlamak isteyen Ayşe Kızmaz, vücudunu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine bağışladı.



Ayşe Kızmaz’ın oğlu Alican Aşçı, “Ölmeden 5 sene önce televizyonda bir haber yayınlanıyor. Öğrencilerin mezuniyet töreni ve sınıf birincisi çıkıyor diyor ki ‚Bu gördüğünüz öğrencilerden ancak 10'u kadavra görebildi.‘ Bunun üzerine zaten özellikle kadavra olarak verilmesini istedi. Diyanete de sorduk, Ankara Müftülüğü, ‘Bir insana yardım etmiş olan insanlığa yardım etmiştir’ diye fetva verdi. Onun üzerine biz de verdik” dedi.



8 yılda yüzlerce öğrenci Ayşe Kızmaz'ın kadavrasında eğitim gördü.



İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Öğretin Üyesi Doç. Dr. İlke Ali Gürses, “Burada ölüler dirileri eğitir. Aslında anatomide asıl eğitimi yapan kadavralardır. Ölü insanlar hayattakıleri eğitir. Dönem boyunca öğrenci yetiştirmiş oldu. İlk yetiştirdiği öğrenciler şu an mezun oldular. Şu anda hekimler ülkenin 4 bir yanında mecburi hizmetteler” diye konuştu.



İstanbul Tıp Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri Ayşe Kızmaz için bir teşekkür töreni düzenledi.



Ayşe Kızmaz'ın bedeni hayatını kaybettikten 8 yıl sonra Bezmialem Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Ayşe Kızmaz’ın arkadaşı Zeynep Taş da, “Ayşe çok cesur bir kadındı. Çok uzun yıllar birlikteydik, birlikte aynı evi de paylaştık. Ayşe iz bırakan bir insandı. Şu anda gerçekten noktayı koydu” ifadelerini kullandı.



Ayşe Kızmaz, Feriköy mezarlığında annesinin mezarına defnedildi.



TÜRKİYE'DE KADAVRA BAĞIŞI AZ



Kadavra bağışı tıp eğitimi için olmazsa olmaz. Ancak Türkiye'de kadavra bağış oranının az olduğunu vurgulayan Doç. Gürses, „“Son 4 yıldır 45-50 civarı başvuru oluyor, yeterli bir rakam mı, hayır değil. Çünkü 50 başvuru olmasına rağmen bizim bir yılda alabildiğimiz bağış kadavra sayısı 2 ya da 3. Yurtdışında ideal rakamlar 6-8 öğrenciye bir kadavra. Türkiye’de ise bir kadavraya ortalama 70 öğrenci düşüyor” dedi.



18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan herkes beden bağışında bulunabilir.