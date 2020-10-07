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Yaban mersini (blueberry) nedir? (Yaban mersininin faydaları nelerdir)

Her yörede farklı isimlerle anılan vitamin ve mineral deposu yaban mersini ormanlık alanda yabani yetişen bir meyve. Peki, yaban mersini (blueberry) faydaları neler? İşte, yaban mersini hakkındaki detaylar...

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:44

Yaban mersini (blueberry) nedir? (Yaban mersininin faydaları nelerdir)

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Kuzey Avrupa ve Amerika'da görülen yaban mersini serin ve dağlık alanlarda bolca bulunan bir meyve olarak biliniyor. Tadı hem ekşi hem tatlı olan yaban mersini etine dolgun mor renkli bir şekilde mutfaklarda yerini alıyor. Ilıman iklim şartlarına uygun yetişen yaban mersini (blueberry) ülkemizde en sık Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor.  

Son derece faydalı ve lezzetli olan yaban mersini, ilaç sanayisinde; kuru meyvesi, çiçek, kök ve yapraklarını, süt ve süt ürünleri teknolojisinde; dondurma, yaban mersini içeren süt veya yoğurt olarak reçel, marmelat, çay vb. birçok alanda kullanılanılıyor. 

YABAN MERSİNİNİN FAYDALARI 

  • Göz yorgunluğu, miyopluk, katarakt, karasu (glokom), şeker hastalığından kaynaklanan görme bozuklukları (diyabetik retinopati)

  • Gece körlüğü, gece görüşünü artırıcı, kamaşma, retinayı güçlendirici

  • Kılcal damar çatlamalarını önleyici ve tavuk karası hastalığının
    ilerlemesini yavaşlatıcı

  • Kabızlık, bulantı, mide krampları, ülser önleyici

  • Kan şekerini düşürücü, iltihaplanma, kolajenin (collagen) stabilize edilmesi

  • Pıhtılaşmanın azaltılması, damar sertliği oluşumunun engellenmesi ve antioksidan etki

  • Cilt yenileyici ve besleyici

  • İdrar enfeksiyonu 

  • Kan basıncını ve değerlerini dengeleme

  • Ağız ve diş sağlığına karşı koruma

  • Kandaki enfeksiyonu azaltma

  • Antioksidan bakımından zengin olduğu için kanser riskini azaltma

  • Varis ve hemoroid tedavisi

  • Somon balığı, yumurta, yulaf, barbunya, bezelye ve ay çekirdeği ile beraber zekayı geliştiren 7 besinden biri olduğu araştılıyor.

YABAN MERSİNİ TÜKETİMİ

Yaban mersini meyvesinin 100 gramında yüksek miktarda su bulunuyor. Potasyum, E vitamini, A vitamini, Sodyum, C vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve. Reçel, meyve suyu, yoğurt içine taze meyve olarak bir çok şekilde tüketilebilir. Kuru yaban mersinleri de kaynatılıp çay şeklinde tüketilebilir.

ŞİFALI YABAN MERSİNİ ÇAYI

Bir bardak yaban mersini çayı hazırlamak için 1 veya 1.5 çay bardağı taze yaban mersini meyvesi kullanılıyor. 

Malzemeler:

6 bardak su

4 yeşil çay poşeti (veya isteğe göre kuru veya taze yeşil çay olabilir)

1 bardak taze veya donmuş yaban mersini

3 yemek kaşığı taze limon suyu

Yapılışı:

Yeşil çay demlenir. Üzerine yaban mersini eklenir ve yaban mersinleri ezilir. Süzgeçten geçirilen çay ister sıcak isteğe göre de soğuk içilebilir.

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