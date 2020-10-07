Yaban mersini (blueberry) nedir? (Yaban mersininin faydaları nelerdir)

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme : 24.03.2022 - 10:44
Kuzey Avrupa ve Amerika'da görülen yaban mersini serin ve dağlık alanlarda bolca bulunan bir meyve olarak biliniyor. Tadı hem ekşi hem tatlı olan yaban mersini etine dolgun mor renkli bir şekilde mutfaklarda yerini alıyor. Ilıman iklim şartlarına uygun yetişen yaban mersini (blueberry) ülkemizde en sık Karadeniz bölgesinde yetiştiriliyor.
Son derece faydalı ve lezzetli olan yaban mersini, ilaç sanayisinde; kuru meyvesi, çiçek, kök ve yapraklarını, süt ve süt ürünleri teknolojisinde; dondurma, yaban mersini içeren süt veya yoğurt olarak reçel, marmelat, çay vb. birçok alanda kullanılanılıyor.
Yaban mersini meyvesinin 100 gramında yüksek miktarda su bulunuyor. Potasyum, E vitamini, A vitamini, Sodyum, C vitamini yönünden oldukça zengin bir meyve. Reçel, meyve suyu, yoğurt içine taze meyve olarak bir çok şekilde tüketilebilir. Kuru yaban mersinleri de kaynatılıp çay şeklinde tüketilebilir.
Bir bardak yaban mersini çayı hazırlamak için 1 veya 1.5 çay bardağı taze yaban mersini meyvesi kullanılıyor.
Malzemeler:
6 bardak su
4 yeşil çay poşeti (veya isteğe göre kuru veya taze yeşil çay olabilir)
1 bardak taze veya donmuş yaban mersini
3 yemek kaşığı taze limon suyu
Yapılışı:
Yeşil çay demlenir. Üzerine yaban mersini eklenir ve yaban mersinleri ezilir. Süzgeçten geçirilen çay ister sıcak isteğe göre de soğuk içilebilir.