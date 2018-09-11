Institute for Medicine and Public Health tarafından 6300 kişiyle yapılmış bir ankete göre bilgisayar karşısında, otomobil kullanırken ve televizyon karşısında haftanın 56 saatini oturarak geçiriyoruz. Bunun doğal sonucu olarak da bölgesel yağlanma kaçınılmaz oluyor…

YAĞLAR DONDURULARAK VÜCUTTAN ATILIR



Medikal estetik hekimi Nihat Dik soğuk lipoliz ile ilgili tüm bilinmeyenleri anlattı. Dr. Nihat Dik, "Spor hayatımızda elbette önemlidir ama zaten yoğun iş yaşamında ne spora vakit ayıracak durumumuz ne de konumumuz buna müsait olamamaktadır. Şimdi tıbbın sizin için neler yapabileceğini anlatalım. Bölgesel yağlanma tedavilerinde bir çok yöntem olmakla birlikte zeltiq soğuk lipoliz bölgesel incelme uygulaması çok başarılı sonuçlar verebilmektedir. Zeltiq soğuk lipoliz, yağ hücrelerini belirli bir dereceye kadar, diğer dokulara zarar vermeden soğutarak vücuttan atılmasını sağlayan etkili bir zayıflama yöntemidir.FDA onaylı ve patentli bu eşsiz teknoloji, sadece 1 saatlik uygulamayla deri altındaki yağ hücrelerini hedef alarak eliminasyon noktasına kadar dondurur. Yalnızca yağ hücreleri donar, diğer dokular zarar görmez. Kristalize olan yağ hücreleri ise apoptoza uğrayarak doğal yollarla vücuttan uzaklaştırılır. Yaklaşık 3 ay içerisinde vücut ideal formuna ulaşır. Soğuk lipoliz liposuction gibi cerrahi bir işleme ihtiyaç duymadan yağ hücrelerini dondurarak, yağ hücrelerinin daralmasını ve büzülerek bozulmasını sağlıyor. Lenf drenaj yöntemiyle de bozulan yağların vücuttan atılımı gerçekleşiyor. Tedavi sonrasında 2 ila 4 cm. incelme sağlanıyor" dedi...



Dr. Nihat Dik (Medikal Estetik)

Soğuk lipoliz her bölgeye uygulanabilir mi?

Soğuk lipoliz her bölgeye uygulanabilmekle birlikte daha ziyade bölgesel yağların bulunduğu; karın,gıdı,kalça,bel,bacak,sırt ve kollarda uygulanmaktadır.Kişinin ihtiyacına göre tek seans veya en fazla 3 seans öngörülmektedir.Seans süresi tedavi edilecek bölgenin kalınlığına göre her bölge için 60dk sürmektedir. Tedavi sürecindeki seans sayısı ve aralıkları muayene sonrası kesinleşir.



Zeltiq soğuk lipolizin vücuda bir zararı olur mu?



FDA onaylı CoolSculpting kalça ve basendeki fazlalıklar, karın, gıdı, göbek, sırt ve bacak için güvenli ve etkili bir yöntemdir. Tedavi sonrası minimale yakın iyileşme süreci vardır ve hastalar geçici olarak ağrı ve rahatsızlık hissederler.



Soğuk lipolizin etkilerini ne kadar süre ortaya çıkar?



Tedaviden 2 hafta sonra etkiler görülmeye başlar. En belirgin sonuçları ise iki ay içerisinde görürsünüz. 3 ay sonunda ise tedavinin en fazla ulaşabileceği sonuçlar ortaya çıkar. Fakat ölü yağ hücrelerinin vücuttan atılması 4-6 ay sürecektir.



Zeltiq soğuk lipoliz tedavisi kalıcı mıdır?



Evet, sonuçlar kalıcıdır. Yağ hücreleri tamamen yok edildiği için sarkma gibi problemler oluşmaz.

GÜNCEL DOSYA: ESTETİK