Yanık izi için ameliyat gerekiyor mu? Kararı yapay zeka verecek

Yeni bir araştırmaya göre doktorlar yakında yanık hastalarının kalıcı yara izinden kaçınmak adına ameliyata ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermek için yapay zeka teknolojilerini kullanabilir.

Yanık izi için ameliyat gerekiyor mu? Kararı yapay zeka verecek

Yeni bir çalışma, gelecekte teknolojisinin hastalarının ameliyata ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Günümüzde doktorların yanıkların deri nakli gerektirecek kadar ciddi olup olmadığını belirlemesi iki gün kadar sürebilirken planlanan yeni sistem 30 saniyeden az sürüyor.

Teknoloji, hasar görmüş cildi onda dokuz oranda doğru şekilde tanımlayabilen bir yapay zeka programına sahip bir bilgisayara bağlı özel olarak tasarlanmış bir kamera kullanıyor.

Uzmanlar, "DeepView" adı verilen cihazın, hastaların ameliyat için bekledikleri süreyi önemli ölçüde azaltacağını tahmin ediyor.

Şu anda doktorlar genellikle erişim için uzun bir bekleme süresine sahip olan tarama makinelerine güvenmek zorundalar.

Araştırmalar ayrıca cerrahların yanıkların ciddiyetini vakaların yalnızca yarısında doğru olarak değerlendirdiğini gösteriyor.

DeepView cihazı, farklı yanık dereceleri üzerinde gerçekleştirdiği analizler ile eğitildi ve elde edilen sonuçlara göre hasar tespiti konusunda doktorlardan daha isabetli değerlendirmeler yapıyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Onaylı randevu yarın başlıyor

Onaylı randevu yarın başlıyor

KOAH'ın yeni mutasyonu "Q0 RİZE"

KOAH'ın yeni mutasyonu "Q0 RİZE"

Dünyada bir ilk: Gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı

Dünyada bir ilk: Gen tedavisi ile işitme duyusunu geri kazandı

Bilim dünyası yeni corona virüse hazır

Bilim dünyası yeni corona virüse hazır

Uzmanlar uyardı: Ölümcül "mantar salgını" riski artıyor

Uzmanlar uyardı: Ölümcül "mantar salgını" riski artıyor

Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl daha ekleyebilir

Sağlıklı yaşam tarzı ömrünüze 5 yıl daha ekleyebilir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...