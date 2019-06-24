Sünnetin cerrahi bir işlem olduğunu ve doktorlar tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan, sünnet konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Sağlık sorunları olan çocukların sünnetinde dikkat edilecek noktalara değinen Kılınçaslan, “Özellikle çocuğun ciddi bir hastalığı varsa sünnet öncesi gerekli tetkiklerin yaptırılması ve sonrasında zamanına karar verilmesi gerekmektedir. Alerji, kalp-damar hastalıkları, kanama bozuklukları gibi sağlık sorunları olan çocuklarda, gerekli araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında sünnet için adım atılmalıdır. Alerjik durumlarda öncelikle çocuğun alerjisi tespit edilmeli gerekirse tedavi edilmeli ardından sünnet edilmelidir. Aşırı kilolu çocuklarda da sünnet öncesinde çocuğa kilo verdirilmesi düşünülmedir” dedi.



“SÜNNET HASTANEDE YAPTIRILIR, EVDE DEĞİL”



Sünnet konusunda bilinçlenme artsa da çocuklarını evde veya düğün salonlarında sünnet ettiren ailelerin bulunduğunu ifade eden Çocuk Cerrahı, sünnetin uzman bir doktor tarafından yapılmaması durumunda yaşanabilecek sorunları şöyle aktardı:



· Kanama nedeniyle ölümle bile sonuçlanabilecek durumlar,

· Penis başının bir kısmının kesilmesi,

· Yapılan lokal anestezik maddeye bağlı penis başında oluşabilecek kangrenler,

· Derinin hatalı kesimi sonucu ortaya çıkan şekil bozuklukları, tekrar sünnet gerekliliği,

· Steril koşullar altında yapılmadığında oluşabilecek enfeksiyonlar,

· İleri derecede ödem ve kapanmayan yaralar görülebilir.



SÜNNET İÇİN EN DOĞRU ZAMAN…



Sünnet için doğru zamanın psikolojik travmanın hemen hemen hiç olmayacağı ve yara iyileşmesinin çok hızlı olacağı dönem olduğunu söyleyen Doktor Hüseyin Kılınçaslan, sünnet zamanı ve sünnet sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda şunları söyledi:



“Her çocuk ayrı değerlendirilmelidir. Ülkemizde sünnet uygulaması genellikle yedi yaşından sonra yapılsa da gittikçe yaygınlaşan bir uygulama göze çarpıyor; yeni doğan ve ilk aylarda yapılan sünnet. Öncelikle bebekler geçirdikleri operasyonlarla ilgili hiçbir şey hatırlamayacağı için herhangi bir psikolojik travma yaşamayacaktır. Bu zaman diliminde genel anestezi de çoğunlukla gerekmemektedir. Ayrıca penis üzerindeki damarlar çok küçük olduğundan kanama çok az olacak ve iyileşme süresi de daha hızlı olacaktır. Bu sebeple sünnet için en doğru zaman doğumun 7. gününden itibaren özellikle ilk 2-3 ayı kapsayan dönemdir. Bu aylarda sünnet, eğer ortam iyi ayarlanırsa kolay geçmekte ve hastalar genel anestezi almasa bile genellikle uyumaktadır.



Bunun dışında ilk 1.5 yaş ve 6 yaş üzeri dönem psikolojik travma etkisinin az olmasından dolayı sünnet yaptırmak için düşünülecek dönemlerdir. Fakat burada bir hususa dikkat çekmek isterim. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren, pipisinin ucu oldukça dar olan, sünnet derisi sık sık iltihaplanan ve ultrasonografi ile böbreklerinde ve diğer idrar yollarında bir sorun saptanmış olan çocuklarda sünnet yaştan bağımsız olarak bir an önce yapılması gereken bir işlemdir. Dikkat çekeceğim diğer bir husus ise sünnetin lokal anestezi ile mi yoksa genel anestezi ile mi yapılacağı konusunda hekimin fikrinin aileler tarafından mutlaka dikkate alınması gerektiğidir.



SÜNNET SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



- Sünnette yapılan uyuşturucunun etkisi yaklaşık 4-5 saat sonra geçmeye başlayınca ağrı olacaktır. Çocuğunuza yazılan ağrı kesici şurup ve antibiyotik kremi düzenli kullanmak gerekmektedir.

- İlk gün çocuk aşırı hareketlerden kaçınmalı ve tuvalette kendini zorlamamalıdır.

- Sünnet külotu giyebilir, bu çocuğa hareket özgürlüğü sağlar.

- Bezlenen bebeklerde sünnet külotuna gerek yoktur. Bez ile bakım daha rahat olmaktadır.

- Yara durumu, iyileşme süreci çocuktan çocuğa değişir. Yatak istirahatinin bir faydası yoktur. Yaranın temiz bir şekilde korunmasına dikkat ediniz.

- Yapılan dikiş materyalleri kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için ayrıca almaya gerek yoktur. Kendiliğinden eriyip düşeceklerdir.

- Sünnetten dört gün sonra çocuk banyosunu yapabilir.

- Çocuk tamamen iyi olduktan sonra sünnet bölgesini sık sık sabunlu su ile yıkayıp kurulaması öğretilmelidir. Temizlik bu süreçten sonra daha fazla önem kazanmaktadır ve ihmal edilmemelidir.