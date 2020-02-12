“Yanlış teşhis” iddiasına 2 milyon liralık tazminat

İ.A. ve R.A.’nın çocukları M.E.A. 2013 yılında Siirt’te prematüre olarak dünyaya geldi. Siirt’te yapılan ilk müdahalesinin ardından M.E.A. tedavisine devam edilmesi için Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi.



Burada tedavi altına alınan M.E.A.’ya iddiaya göre yanlış teşhis ile tedavi uygulandı. Yenidoğan bebeğin prematüre retinopatisinin (ROP) muayenesi yapılmadığı iddia edildi.



Bir süre sonra çocuklarını hastaneden çıkaran İ.A. ve R.A., M.E.A.’nın görmediğini fark etti. Çocuğun daha sonradan yapılan muayenesinde gözlerinde görme kaybının olduğu ortaya çıktı. İ.A. ve R.A., doktor ve hastaneden şikayetçi oldu.



Avukat, özel hastane ve doktor hakkında Batman 3. Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat davası açtı. 2016 yılında açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.



Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen belgeleri de göz önüne alarak M.E.A.’nın yanlış teşhis sonucu gözlerinde yüzde 90 oranında görme kaybının olduğuna hükmederek hastaneyi 1 milyon 835 bin lira maddi ve manevi tazminata mahkum etti. Tazminatın yasal faizi ile birlikte 2 milyon lirayı geçeceği öğrenildi.