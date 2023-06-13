Yapay zeka alkolik yapıyor

Amerikan Psikoloji Derneğinin yaptığı araştırmada, yapay zeka ile uzun süreli çalışmanın, yalnızlık, uykusuzluk ve alkol tüketimine yol açabileceği saptandı.



Science Blog’un haberine göre, araştırmada, iş yerinde sıkça yapay zekayla çalışmanın yalnızlıkla ilişkisi incelendi.



Araştırma kapsamında ABD, Tayvan, Endonezya ve Malezya gibi farklı kültürlerden kişiler gözlemlendi.

YALNIZLIK VE ANKSİYETE



Çalışmaların ilk ayağında, yapay zeka kullanan 166 Tayvanlı biyomedikal mühendis deneylere tabi tutuldu. Hissettikleri yalnızlık, bağlanma anksiyetesi ve aidiyet duyguları hakkında 3 hafta boyunca sorgulanan katılımcılar, kendilerinin ve iş arkadaşlarının yararlı davranışlarını değerlendirdi.



Ayrıca katılımcıların aile üyelerine, mühendislerin alkol tüketimi ve uyku düzenleri soruldu.

