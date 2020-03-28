Yapay zeka ile 20 saniyede corona virüs teşhisi

20 saniyede corona virüs teşhisi koyan ve Çin'de geliştirilen yapay zeka İtalya'da ilk kez denendi.



Roma'daki Biyomedikal Hastanesi’nde devreye sokulan yapay zeka, binlerce Çinli corona virüs hastasının akciğer taramalarını hafızasında barındırıyor.



Yapay zeka, hastaların bilgisayarlı tomografi sonuçlarını inceliyor. Hafızasındaki bilgileri kullanarak verileri analiz eden bilgisayar, akciğerdeki hasara corona virüsün yol açıp açmadığını anında tespit edebiliyor.



Sistemin son derece hassas olduğu ve zaatürreden etkilenmiş bölgeleri anında belirlediği belirtiliyor. Hastalığın ilk evreleri bile olsa, bu sistemi kullanan uzman bir doktor saniyeler içinde doğru teşhise ulaşabiliyor.



Ancak uzmanlar İtalya'daki hastaların Çin'dekilerden farklı olduğuna vurgu yapıyor. İtalyan hastaların hem daha yaşlı hem de daha çok kronik rahatsızlıkları olduğu belirtiliyor.



CORONA VİRÜS HASTALARININ İYİLEŞİP İYİLEŞMEDİĞİNİ DE BELİRLEYECEK



Uzmanlar, bu sebeple yapay zekanın öğrenmeye devam ettiğini, sistemin özelikle hiçbir belirti göstermeyen hastalarda çok işe yaradığını söylüyor.



Araştırmacılar, yapay zeka sayesinde laboratuvar sonuçları gelmeden corona virüs konusunda ön tanı konulabileceğini belirtiyor. Bu şekilde hastane personelinin de virüsten korunabileceğine dikkat çekiliyor.



Sistem corona virüs hastalarının iyileşip iyileşmediğini de tespit edebilecek.



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