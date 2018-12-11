Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, kaleme aldığı 'Vicdan Hayat Kurtarır' kitabı nedeniyle meslek örgütlerinin hedefinde.

İstanbul Tabip Odası'nın hakkında inceleme başlattığı Dizdar'a, Türk Radyasyon Onkoloji Derneği'nden de tepki geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada isim verilmemekle birlikte Yavuz Dizdar'ın Vicdan Hayat Kurtarır adlı kitabındaki ifadelere gönderme yapılarak, hastalarının doğru tedavi alamamasına, hekim hasta ilişkisinde güvenin bozulmasına, meslektaşlarının itibarsızlaştırılmasına yönelik ifadeler eleştiriliyor.

"Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar" diyen Dr. Dizdar, kanser tarama programlarında hastalık tanısı konulan vakaların bir kısmının aslında kanser olmadığını ileri sürmüştü.



Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Son zamanlarda sürekli medya önünde olmanın verdiği şöhretle, her söylediği makbul ve her önerisi doğru bilgi sanılan bazı hekimlerin, uzmanlık alanı olsun ya da olmasın başta kanser olmak üzere sağlık ile ilgili çeşitli konularda halkımızın ulvi duygularını istismar ederek bir sömürü aracı olarak kullandığı gözlenmektedir. Doğru olmadığı açıkça bilinen hususlarda dahi halkımıza babacan tavırlarla yaklaşarak aklını çelmeye çalışan bu hekimlerin artık bazı açıklamalarıyla hastalarımızın yaşamlarını tehdit etme boyutuna geldiklerini, tıbbi tedavilerini bırakmak istediklerini görmekten büyük bir endişe ve üzüntü duymaktayız.



Türk hekimlerinin tamamına yakınının gerek kamu gerekse özel hastanelerde bordrolu olarak çalışan, bilgisi, emeği ve tıp sanatı ile kazancını sağlayan bir meslek grubu olduğu bilinmesine karşın, genellemeler yapılarak tüm sağlık problemlerinin ve ticarileşmenin kaynağı olarak gösterilmesi de etik bir davranış değildir. Dolayısıyla bu konuda açıkça hedef saptırarak sağlığı gerçekten meta haline getiren asıl karanlık odakları karşılarına almaktan çekinerek biz Türk hekimlerinin suçlanması asıl vicdansızlıktır.



Kuşku yok ki bilim, tartışmalarla, aykırı ses ve görüşlerle gelişir. Ancak bu tartışmanın yapılacağı asıl alan bilimsel yayınlar, kongreler ve akademi dünyasıdır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık görülen meme kanseri veya akciğer kanserleri başta olmak üzere birçok kanser türünde erken tanının hayat kurtardığı yarım yüzyılı aşkın süredir net bir şekilde bilinmektedir. Bu net bilgi ortada iken bazı özel kanserlerden yola çıkılarak bir takım genellemeler yapılması ve erken tanı hakkında yanlış anlaşılmalara yol açacak söylemler asla kabul edilemez. Aynı şekilde kanseri ciddiye almamak veya kanser ile barışık olmak gibi bilimsellikten uzak yaklaşımlar neticesinde yüz binlerce kanser hastasının hayatını tehlikeye atmanın ne derece vicdani olduğunun takdirini değerli halkımızın sağduyusuna bırakıyoruz."



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