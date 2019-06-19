Düşen vücut direnci, ortak kullanım alanlarında geçen sürenin artması, plajlar, deniz, havuz ve yazın olmazsa olmazı klimalar. Hepsi yaz gribinin sebepleri arasında yer alıyor. Avrasya Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, kış gribine benzer özellikler gösterse de farklı olan lejyoner hastalığı ya da bilinen adıyla yaz gribinin ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin bilinçsizce kullanılan klimalar olduğunu söylüyor.



YAZ GRİBİ BU BELİRTİLERLE BAŞLIYOR



- Ateş,

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Öksürük,

- Balgam,

- Derin ve hırıltılı nefes alma,

- Kas ağrıları.



YAZ GRİBİ BULAŞICI MI?



Doktor Koray Cengiz, her ne kadar bilinen grip ile benzer belirtiler gösterse de yaz gribinin ortaya çıkış sebeplerinin farklı olduğunu ifade ederek, “Kış gribinde hastalığa sebep olan organizmalar başkadır ve bu mikroorganizmalar kişiden kişiye kolaylıkla bulaşabilir. Bunun yanı sıra yaz gribi daha çok havalandırma ve su tesisatlarında yaşayan mikroorganizmaların zamanla kişiyi hasta etmesiyle ortaya çıkar. Kişiden kişiye bulaşma riski olmayan yaz gribi daha çok bu cihazlardan geçen su zerreciklerinin solunmasıyla bulaşır” diyor.



YAZ GRİBİNDE KIŞ GRİBİ İLAÇLARI KULLANILIR MI?



Yaz gribinin ortaya çıkma nedeni farklı olduğundan tedavi için normal soğuk algınlığı ilaçlarının kullanılmadığını söyleyen KBB Uzmanı tedavi ve korunma yolları ile klima kullanımı hakkında ise şunları söylüyor:



“Bu durum hastalığa etki etmeyeceği gibi başka sağlık sorunlarının ve yan etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir. Eğer yaz mevsiminde olmanıza karşın kendinizi yorgun hissediyor, kas ağrıları yaşıyor, hırıltılı nefes alıyorsanız mutlaka bir KBB doktoruna gitmeli ve doktorun yazdığı ilaçları kullanmalısınız.



KLİMA BAKIMINI İHMAL EMEYİN!



Lejyoner hastalığına sebep olan bakteriler en çok klimaların filtrelerinde yer alıyor. Aynı zamanda havuzlar, duş başlıkları da tehlikeli olan bölgeler arasında bulunuyor. Bu noktada tüm bu cihazların hijyenik olması çok önemlidir. Özellikle de ihmal edilen klima bakımları sıcak havaları evde hasta bir şekilde yatarak geçirmeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla klima kullanırken ekstra dikkatli olmak gerekir. Örneğin klima ilk çalıştırıldığında camların açık olmasına özen gösterilmelidir. Bu sayede ilk üflemede etrafa yayılan mikroorganizmalar açık cam sayesinde dışarı çıkabilir. Aynı zamanda gece yatarken klima açık kalacaksa kesinlikle yüze üflemeyecek şekilde ayarlanmalı, klimanın bakımları yaz öncesinde mutlaka yaptırılmalıdır.



YAZ GRİBİNDEN NASIL KORUNABİLİRİZ?



Yaz gribinden korunmanın öncelikli adımı yukarıda da belirtildiği gibi klima kullanımında bilinçli olmaktır. Bunun yanı sıra;



- Klima sıcaklığı yaklaşık 22-23 derece arasında olmalıdır,

- Ani sıcak – soğuk hava değişimlerinin önüne geçilmelidir,

- Soğuk hava çıkışının şiddeti en düşük ayarda olmalıdır,

- Uyurken klima çalıştırılmamalı ancak çalıştırılacaksa doğrudan kişiye üflememelidir,

- Sıvı kaybının arttığı sıcak havalarda mutlaka en az 2,5 litre su içilmelidir,

- Havuz ve deniz sonrası mutlaka duşa girilmelidir,

- Kıyafet tercihi ince ve pamuklu olanlardan yapılmalı,

- Terli kıyafetler mutlaka değiştirilmeli,

- Terliyken doğrudan klimanın soğuğuna maruz kalınmamalıdır,

- Yağlı ve ağır yemekler yerine hafif gıdalar tüketilmelidir.

