Sonbaharda cilt bakımı yapmanın önemli olduğunu söyleyen Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji Uzm. Dr. Bayram Börekçi, güneşin bazı zararlı ışınlarının ciltte lekelenmeden deri kanserine kadar çok sayıda olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çekti.



Güneş ışığından etkilenen kişilerde deri kalınlaşması olduğunu vurgulayan Börekçi, “Vücut derinin doğal korumasını arttırmak için, daha fazla renk maddesi salgılar ve bu da bronzlaşmaya sebep olur. Uzun süre güneşe maruz kalan kişilerin cildinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekeler, kılcal damarların belirginleşmesi, foto yaşlanma görülür ve en önemlisi de deri kanseri riski artar” şeklinde konuştu.



“Güneşin kuruttuğu cildin nemlendirilmesi çok önemlidir” diyen Dr. Börekçi, bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde cildin üst ölü tabakaları kepek kepek döküldüğüne dikkat çekerek, bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkacağını söyledi.



Cildini nemlendirirken yağlandırılmaması uyarısında bulunan Börekçi, cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman, gözeneklerin tıkanıp siyah nokta, komedon ve akne oluşacağını sözlerine ekledi.



“KALINLAŞAN CİLDE PEELİNG GEREKİR”



Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyevî peeling ile tedavi etmenin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Börekçi, “Kimyasal peeling, yani soyma işlemi deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi maksadıyla kullanılan güvenilir bir yöntemdir. Bu maksatla doğal meyve asitlerinden üretilen çeşitli ajanlar deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Dermatolog tarafından uygulanan bu yöntemle ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. Senede en az bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek olan bu yöntemle, yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir daha parlak gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur” dedi.

“GENÇ BİR CİLT İÇİN MEZOLİFTİNG VE PRP”



Derinin alt tabakalarının ise ‘mezolifting’ yöntemiyle tedavi edildiğini söyleyen Dermatolog, “Mezolift, stres, hava kirliliği, güneş ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle yaz boyunca güneş, nem ve sıcak etkilenen cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni, sağlıklı bir görünüşle adım atabilirsiniz. Mezolifting tedavisiyle cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mireal desteği deri altına ufak iğnelerle enjekte edilerek kırışıklıklar ve yaşlanma etkileri giderilir” diye konuştu.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey

