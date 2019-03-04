Akreditasyon yolculuğu 10 yılı aşkın süredir devam eden Yeditepe Üniversitesi Diş Hastanesi, 3 yılda bir tekrarlayan denetimlerde kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirleyen, ölçen ve küresel sağlık hizmetlerinde altın standart olarak kabul edilen JCI akreditasyon denetimini, 2012 ve 2015 yıllarının ardından 2019’da da başarı ile geçti. Yeniden belgelendirme sürecine girerek Ocak 2019’da, yapılan saha ziyareti ve incelemeler sonucunda tüm süreçlerinde yaklaşık bin standart açısından değerlendirilerek dördüncü kez akredite oldu.



“KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR”



Hastanenin İdari Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Kılıç Aksu, JCI’ın hastaneyi üç gün boyunca alanında tecrübeli iki uzmanı ile detaylı olarak denetlediğine dikkat çekerek, “Hedefimiz, sürekli daha iyiye gitmek. Her denetimde ilerlediğimizi somut olarak görmek son derece mutluluk verici. Kalite asla tesadüf değildir ilkesi ile yola çıktık ve hastanenin her üyesinin aktif rolü olduğuna inanarak mükemmele giden bu kalite yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın odağı hastalarımız ve çalışanlarımızdır. Tüm süreçlerde dünya standartlarında hizmet sunma anlayışı, hizmet kalitemizi şekillendiriyor” dedi.



“KALİTE, KURUMUMUZUN VAROLUŞ FELSEFESİ”



JCI denetim sürecini anlatan Hastanenin Tıbbi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Cabbar ise, “Bakış açımız denetime hazırlanmak ya da sadece denetim için bir çaba sarf etmek değil JCI’ın belirlemiş olduğu standartları, asgari standartlar olarak kabul edip kendimizi bunların üzerinde tutmak. Bu değerleri, denetimlerden bağımsız olarak kurumumuzun var oluş felsefesi olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.





JCI yetkililerinden İdari Denetçi Maureen Judd-van Eerd ve Klinisyen Denetçi David Loose’nin, hastanenin tüm birimlerini denetlediğini belirten Kalite Müdürü Medine Yetim de, “Denetim ekibinin ilgisini çeken bir diğer unsur ise kurum içinde her bireyin ortak değerlere sahip olduğunu görmek oldu. Tüm ekibin son derece samimi ve şeffaf olmalarından etkilendiler. Çalışanların bu başarısı yönetim kurulundan sahaya kadar, tüm birimlerin temeline yerleşmiş olan bütünlüğünden kaynaklanmaktadır” dedi.

JCI (JOINT COMMITION INTERNATIONAL) NEYİ AMAÇLIYOR?



- Kaliteyi iyileştirmek,

- Maliyetleri düşürmek,

- Verimliliği arttırmak,

- Kurum güvenilirliğini arttırmak ve imajını sağlamlaştırmak,

- Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek,

- Eğitim sağlamak,

- İş tatmininin artmasını sağlamak,

- Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak.