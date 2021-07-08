Yeni araştırma: Aşılananlarda en yayın görülen corona virüs semptomları açıklandı

2020 yılının başında corona virüsün ortaya çıkmasıyla, hükümetler ve sağlık kuruluşları bir dizi virüs belirtileri yayımlamaya başlanırken daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte corona virüsün yeni semptomları görülmeye başlandı.



Dünyada pandemiyle mücadele kapsamında uygulanan aşı sayısı 3 milyarı geçerken yapılan yeni bir araştırma, aşılananve corona virüse yakalanan kişilerde görülen semptomları açıkladı.



CNBC'nin haberine göre, İngiltere'de hala devam eden Zoe Covid Symptom adlı araştırma çerçevesinde bir uygulamadan faydalanıldı.



Uygulamaya Covid-19'a yakalananların şikayetlerini girdiği, bu verilerin, bilim insanları tarafından analiz edildiği kaydedildi.

Araştırma, aşı olanlar ve olmayanları 3 gruba ayırarak en yaygın görülen 5 Covid-19 semptomunu ortaya koydu.



Çift doz aşı olanlarda en sık görülen Covid-19 semptomlarının sırasıyla baş ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı olduğu gözlendi.



Tek doz aşı olanlarda en sık rastlanan 5 semptom, baş ağrısı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve öksürük olarak sıralandı.



Aşı olmayanların ise en yaygın baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş ve öksürük semptomlarından şikayet ettiği tespit edildi.



Araştırma ayrıca tek doz aşının bile aşısızlara oranla Covid-19'a yakalanma riskini azalttığını gösterdi.