Yeni araştırma: D vitamini eksikliği 'corona'dan ölüm riskini artırabilir

İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarına bakıldı ve D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

ntv.com.tr 12.05.2020 - 07:29

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, D vitamini eksikliği ile yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölüm oranlarının yüksekliği arasında bağ olabileceğini ortaya koydu.

Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesinde bir grup araştırmacı tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 kaynaklı yüksek ölümlerin görüldüğü İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki ölüm vakalarında D vitamini seviyelerinin diğer ülkelerdeki vakalarla kıyaslandığında daha düşük olduğu tespit edildi.

Raporda, araştırma grubu başkanı Vadim Backman’ın, ‘’Analizimiz, Covid-19’a yakalanmayı engellemese de D vitamini yeterli hastaların ölüm oranlarının yarı yarıya daha düşük olacağını ve komplikasyonları azaltabileceğini gösteriyor.’’ ifadelerine yer verildi.

"ŞİMDİLİK EK TEDAVİ OLARAK KULLANILABİLİR"

Backman, Covid-19’a karşı daha savunmasız olan Afro-Amerikalılar ve vitamin eksikliğinin yaygın görüldüğü yaşlı hastalar için D vitamini takviyesinin şimdilik ek tedavi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, raporda virüse karşı tüm insanları D vitamini almaya yönlendirmek için erken olduğu, vitaminin doğru dozda alınmazsa yan etkilerinin bulunabileceği ve nihai sonuçlar için araştırmanın derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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