Yeni derdimiz "mide gribi". İshal ve kusma da belirtisi. Herhangi bir ilacı yok, temizlik önemli

Çok fazla insanın yaşadığı bir durum:

Mide ağrısıyla uyanıyorsunuz ve kısa süre sonra kendinizi banyoda, mide bulantısı, mide krampları, kusma ve ishalle mücadele ederken buluyorsunuz. Bir veya iki gün içinde, evdeki herkes aynı semptomları gösteriyor.

Bu hızla yayılan nöbetler genellikle halk arasında "mide virüsü" veya "mide gribi" olarak biliniyor ve norovirüs tarafından tetikleniyor.

Bu virüs, ülkemizde de yaygın ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda kaynaklı hastalıkların önde gelen nedeni . Virüs, enfekte bir kişiyle veya kirli yüzeylerle doğrudan temas yoluyla, enfekte kişinin semptomları geçtikten sonra bile kolayca yayılır. Vakalar, insanların yakın mesafelerde iç mekanlarda bir araya geldiği sonbahar ve kış aylarında artma eğiliminde olsa da, yılın herhangi bir zamanında herkes norovirüse yakalanabilir.

İnsanların ellerine veya yüzeylere bulaşan herhangi bir norovirüsü etkisiz hale getirmek veya "öldürmek" hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olur.

MİDE GRİBİ NASIL GEÇER?

Peki mide virüsü veya mide gribi denilen norovirüsü öldürmenin en iyi yolu nedir?

Ellerinizi sabun ve suyla yıkamak virüsten kurtulmanın en iyi yoludur, Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı'nın tıbbi direktörü Dr. Robert Hopkins Jr. Live Science'a yaptığı açıklamada, bu yöntemi önerdi.

Tezgah gibi sert yüzeyleri çamaşır suyu bazlı solüsyonlarla temizlemek de virüsü nötralize edebilir ve böylece başkalarına yayılmasını önleyebilir.

Ancak, yaygın bir temizleyici norovirüse karşı işe yaramaz: alkol bazlı el dezenfektanı. Bunun nedeni, alkol bazlı temizleyicilerin yalnızca "zarflı" virüsler olarak bilinen belirli virüs türlerine karşı etkili olmasıdır. Alkol bazlı temizleyiciler, bu dış zarfa müdahale ederek virüsleri etkisiz hale getirir ve virüs ölür.

ALKÖL VİRÜSÜ ÖLDÜRMÜYOR, EL TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Ancak alkol bazlı el dezenfektanları, temizleyiciler ve temizleme mendilleri norovirüs gibi zarfsız virüslere karşı işe yaramaz . Zarfsız virüsler fosfolipid çift katmanına sahip değildir veya ihtiyaç duymazlar ve bir konak hücreye girmeden yüzeylerde çok daha uzun süre yaşayabilirler. (Norovirüs, yüzey türüne bağlı olarak yüzeylerde günlerce veya haftalarca yaşayabilir.)

"Sabun, neredeyse her tür hücrenin kapsüllerini parçalamada çok etkilidir. Cildinize yeterince sabun sürerseniz, cilt bariyerini kırarsınız. Aynısı çamaşır suyu için de geçerlidir," diyor Hopkins. Bu yüzden sık sık el yıkamak bazen kuru cilde yol açabilir.

Birisi norovirüse-mide virüsüne-mide gribine yakalandığında, enfeksiyonun seyrini sürdürmesine izin vermek zorunda. Çünkü, mevcut antiviral tedavi yöntemleri bu virüste işi yaramaz ve antibiyotikler yardımcı olmaz çünkü bakteriyel enfeksiyonları tedavi ederler, viral olanları değil. Mide virüsüne yakalanan kişilerin susuz kalmayı önlemek için bol sıvı içmelerini ve hasta oldukları süre boyunca ve semptomları düzeldikten sonraki iki gün boyunca başkalarından uzak durmalarını öneriliyor.

Kendinizi ve başkalarını norovirüsten korumak için özellikle tuvaleti kullandıktan sonra, yiyecek hazırlamadan veya ellemeden önce ve hasta birine bakmadan önce ve sonra sabun ve suyla sık sık el yıkamak lazım. Bir aile üyesi veya oda arkadaşınız hastalanırsa, kirlenmiş yüzeyleri çamaşır suyu solüsyonuyla dezenfekte edin ve kirli giysileri sıcak suda yıkayın. (Kaynak: Livescience)