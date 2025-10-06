Yeni nesil zayıflama ilaçları odakta: 2025 Nobel Tıp Ödülü'ne aday

Uzmanlar, dünya genelinde obeziteyle mücadele eden bir milyardan fazla insanın bulunduğu günümüzde, “glukagon benzeri peptid 1” (GLP-1) hormonuna yönelik çalışmaları ön plana çıkardı.



OBEZİTE VE DİYABET TEDAVİSİNDE ETKİLİ



GLP-1 agonistlerini temel alan yeni nesil ilaçlar (Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi) obezite ve diyabet tedavisinde küresel ölçekte etkili bir araç olarak kullanılıyor.



İsveç Radyosu’nun bilim editörü Lars Brostrom, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Birçok kişi Nobel Tıp Ödülü’nün GLP-1’in arkasındaki bilim insanlarına gitmesini bekliyor” dedi.



BİLİM DÜNYASINDA ETKİSİ VAR



Stockholm’de açıklanacak ödüller, ABD’nin önde gelen araştırma kurumlarının bilim dünyasındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serebilir. Ancak ABD’deki araştırma bütçelerine yönelik kesintiler, sürece gölge düşürebilir.



Grant Watch verilerine göre, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri bu yıl Ocak ayından bu yana toplamda yaklaşık 9,5 milyar dolarlık 2.100 araştırma hibesi iptal etti. Bu gelişmeler, ABD’nin bilimsel liderliğini kaybetme riskine dair tartışmaları artırıyor.



GLP-1 ödülü söz konusu olduğunda, birçok bilim insanının katkıları nedeniyle kimin ödülü alacağının net olarak belirlenmesi zor. Brostrom, adaylar arasında Danimarkalı doktor Jens Juul Holst, Harvard Üniversitesi’nden Joel Habener, Kanadalı endokrinolog Daniel Drucker ve Amerikalı kimyager Svetlana Mojsov’un isimlerini sıraladı. Brostrom, “GLP-1’in keşfi 1980’lerde yapıldı, bu nedenle ödül için zamanlaması uygun” değerlendirmesini yaptı.



Fizik alanında Nobel Ödülü ise Salı günü açıklanacak. İsveç kamu radyosu uzmanları, yıllardır konuşulan metamalzemeler konusuna dikkat çekiyor. Özellikle İngiliz fizikçi John B. Pendry’nin, elektromanyetik alanları bir nesnenin etrafına yönlendirerek “görünmezlik pelerini” etkisi yaratmayı amaçlayan teorik çalışması öne çıkıyor.



Nobel sezonu, Çarşamba günü kimya ödülü, Perşembe günü edebiyat ödülü ve Cuma günü barış ödülü ile devam edecek.