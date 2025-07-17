Yeni varyantlar ortaya çıktı: Corona virüs vakalarında artış
Corona virüs vakaları son günlerde yükselişe geçerken, yeni varyantlar ortaya çıktı. Türkiye'de şu anda varyant analizi yapılmazken, Avrupa'daki tespitlere göre "Stratus" ve "Nimbus" varyantları etkili olmaya başladı. Haber: Melike Şahin
Son günlerde corona virüs vakalarında artış yaşanmaya başladı.
Yeni varyantlar ortaya çıkarken, Türkiye'de şu anda varyant analizi yapılmıyor.
Ancak Avrupa'daki tespitlere göre şu sıralarda "Stratus" ve "Nimbus" varyantları etkili olurken, yaz mevsiminin de etkisiyle birçok kişide bağırsak enfeksiyonlarıyla birlikte görülüyor.
"VAKALARDA ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLEMEKTEYİZ"
Konuya ilişkin NTV'ye konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Yaz ayına girmemize rağmen hazirandan bu yana artış var. Önce çocuk hastalarda ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde fazla sayıda görmeye başladık. Ama şimdi artık bağışıklık sisteminden bağımsız olarak yaştan bağımsız olarak vakalarda artış olduğunu gözlemlemekteyiz." dedi.
"HASTALARDAKİ BELİRTİLER FARKLILIK GÖSTERİYOR"
"Bazı vakalarda ishalle ve halsizlikle, ateşle ortaya çıkarken, bazı vakalarda solunum yolu semptomlarının boğazda gıcıklanma, hafif öksürük, hafif ateş gibi belirtilerin ön planda olduğunu görüyoruz." diyen Köksal, şunları söyledi:
"Demek ki ortamda tek bir varyant yok.
Birden fazla varyant dolaşıyor ki hastalardaki belirtiler farklılık gösteriyor."
"AYRIMINI YAPMAK HER ZAMAN MÜMKÜN OLMUYOR"
"Her yaz olduğu gibi gastroenterit yani bağırsak enfeksiyonları da sık görülüyor. Öyle ki bazı hastalarda iki hastalığın belirtileri karışabiliyor." diyen Köksal, şunları kaydetti:
"Yaz ayındayız. Dışarıda gıda tüketimi fazla soğuk su içme, dondurma gibi ya da dış ortamda iyi yıkanmamış sebzelerin yenmesi de gastroenterit yaptığı için vakalarda karışıklığa yol açabiliyor.
Covid mi yoksa gastroenterit vakasıyla mı karşı karşıyayız. Bunun ayrımını her zaman yapmak mümkün olmuyor."
KALABALIK ORTAMLARA DİKKAT
Öte yandan corona virüsten korunmak için özellikle ileri yaş grubunun ve kronik hastalıkları olanların kalabalık ortamlarda daha dikkatli olması öneriliyor.
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