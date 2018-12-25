Tip 2 diyabet, kanser, romatizmal hastalıklar gibi sağlık sorunlarının her geçen gün arttığını, endüstriyel olarak üretilmiş gıdalar ana besin kaynağı oldukça da bu durumun böyle devam edeceğini söyleyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, yeni yılda basit ama son derece etkili bir kurala uyarak hastalıklardan korunmanın mümkün olabileceği görüşünde. “Besinleri doğada oldukları gibi tüketin. Rafine edilmiş, katkı maddeleriyle lezzeti artırılmış, cazip ambalajlara bürünmüş gıdalardan uzak durun” diyen Dr. Aktaş’ın yeni yılı daha sağlıklı ve enerjik geçirmek için önerdiği diğer beslenme kuralları ise şu şekilde:



“DEĞİŞİM İÇİN HASTA OLMAYI BEKLEMEYİN”



“Sorununuz ister hâlsizlik, ister diyabet olsun ilk yapmanız gereken ekmeği, böreği, çöreği hayatınızdan çıkarmaktır. Bu kararı on beş gün denediğinizde pozitif değişimi hissedeceksiniz. Enerjiniz artacak, daha zinde hissedecek, saatler boyu hiç acıkmadığınızı göreceksiniz. Glutenle ilgili olmadığını düşündüğünüz pek çok şikâyetiniz kendiliğinden düzelecek. Böyle beslenmeye devam ederseniz de ileride sizi bekleyen pek çok hastalığın önünü keseceksiniz. Çünkü İnsanoğlu, glüten molekülünü sindiremiyor. Değişim için hasta olmayı beklemeyin. Hastalıkları önlemek tedavi etmekten çok daha kolaydır, unutmayın.



Sizi hasta eden beslenme modelinizi geride bırakın. Şekeri, tatlıyı, ekmeği, işlenmiş yiyecekleri hayatınızdan çıkarın. Diyet ve light adıyla satılan ürünlerden uzak durun. Yağı azaltılmış, bunun yerine kimyasallarla, şekerle doldurulmuş bu ürünler zayıflatmaz aksine kilo aldırır, hasta eder. Leblebi gibi ilaç içmeyin. Halsiz, bitkin ve mutsuz bir hayatı geride bırakın. Doğru beslendiğinizde yaşamı mutlu yaşamak için enerjiniz olacak!



BU ÖNERİLERE KULAK VERİN!



- Ciğer yiyin, paça çorbası için, yemeklerinizi kemik suyuyla pişirin.

- Bitkilerin, baharatların şifalı gücünden faydalanın, cömertçe kullanın.

- Sebze ve meyveleri sadece mevsiminde tüketin.

- Sızma zeytinyağı ve tereyağı bizim faydalı yağlarımızdır, sağlığınızı korur, bolca tüketin.

- Protein kaynaklarınızı özenle seçin. Merada otlayan hayvanın, serbest gezen tavuğun etini, yumurtasını tercih edin.

- Sofranızdan probiyotik zengini ev sirkesini, ev turşusunu eksik etmeyin.

- D vitamini değerinizi ölçtürün, gerekiyorsa takviye alın.

- Günümüz besinlerinde Omega-3 miktarı çok az olduğu için Omega-3 takviyesi alın.

- Hiçbir şey yapamıyorsanız, evde yoğurt mayalayın!

Dr. Ümit Aktaş

YENİ YIL İÇİN DETOKS KÜRÜ



Yeni yıla girerken bir haftalık detoks kürüyle vücudunuzu toksinlerden, modern yaşamda maruz kaldığınız ağır metallerden arındırın.



Kahvaltı :

Şekersiz yeşil çay, 20 adet zeytin, kahvaltı salatası (mevsim yeşillikleri, zeytinyağı, limon suyu ve ev yapımı elma sirkesiyle hazırlayın), 3 adet ceviz, 3 adet kuru kayısı, 10 adet badem



Ara öğün:

1 detoks içeceği



Öğle yemeği:

Haftada 4 gün 1 porsiyon kuru bakliyat,

Haftada 3 gün 1 porsiyon sebze yemeği,

Salata, 3 adet ceviz.



Ara öğün:

1 detoks içeceği.



Akşam yemeği;

1 kase çorba, 1 porsiyon sebze yemeği, salata, 1 yemek kaşığı keten tohumu.



Ara öğün:

1 detoks içeceği



Detoks içeceği tarifi:



1 adet orta boy havuç, 1 adet küçük boy kırmızı pancar, 10 sap taze ıspanak,1 kereviz sapı, 1 portakal, 2 parmak büyüklüğünde taze zencefil kökü, 1 limon ve 1 fincan içme suyunu katı meyve sıkacağından geçirin ve tüketin. Her gün taze olarak hazırlayın.