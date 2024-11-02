Yeni yönetmeliğe tepki: Aile Hekimleri 3 gün iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği'nden yürürlüğe giren aile hekimleri yönetmeliğine tepki geldi. Yapılan açıklamada yönetmeliğin hekimlerle hastaları karşı karşıya getireceği savunuldu.

Yeni yönetmeliğe tepki: Aile Hekimleri 3 gün iş bırakacak
Aile hekimliğinde yeni dönem | Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetinde ilk nokta olmasını istiyoruz

Aile hekimliğinde yeni dönem | Bakan Memişoğlu: Sağlık hizmetinde ilk nokta olmasını istiyoruz

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Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada, bakanlığın tüm uyarı, öneri ve eleştirileri duymazdan gelerek yönetmeliği yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Düzenlemenin yapılan işin kalitesine değil sayısına değer verdiği, hekimlerin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldırdığı savunuldu.

Aile hekimlerine, emekliliğine yansıyacak tek kalemden oluşan maaş ödenmesi gerektiği belirtildi.

"Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir." denildi.

5-6-7 KASIM TARİHLERİNDE İŞ BIRAKMA KARARI

Açıklamada, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonunca 5-6 ve 7 Kasım'da yapılacak iş bırakma eylemine destek verileceği de ifade edildi.

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