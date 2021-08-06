Yerli aşı gönüllüsü nasıl olunur? e-Nabız Turkovac yerli aşı gönüllülük başvuru ekranı

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Türkiye, corona virüse karşı ürettiği Turkovac Faz-3 çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre yeni tip corona virüse karşı geliştirilen Turkovac için gönüllülere uygulanan başvurular alınmaya başladı.

Yerli aşı gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar daha önce "enabiz.gov.tr" üzerinden yapılan başvuruların yanısıra e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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Yerli aşının önemine değinen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız “Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri'de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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