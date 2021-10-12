Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yerli inaktif Covid-19 aşısı "TURKOVAC"ın, gönüllülerin katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların yakın zamanda açıklanması planlanıyor. Aşının ara sonuçlarının açıklanmasının ardından acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak ve bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda seri üretime geçilecek. Türkiye'de iki merkezde üretilmesi planlanan aşının en geç yıl sonu itibarıyla kullanıma sunulması hedefleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 15:54

Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC için geri sayım

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Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığı Türkiye Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yerli "TURKOVAC"ın gönüllülerle yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların kısa süre içinde açıklanması planlanıyor.

Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif TURKOVAC'ın kullanımı için geri sayım başladı.

Erciyes Üniversitesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen nın yurt içi ve yurt dışında binlerce gönüllünün katılımıyla yürütülen Faz 3 aşamasına ilişkin ara sonuçların çok yakın bir zamanda açıklanması hedefleniyor.

Ara sonuçların açıklanmasının hemen ardından TURKOVAC için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) acil kullanım onayı başvurusunda bulunulacak.

Bu sürecin de olumlu sonuçlanması durumunda nın seri üretimine geçilecek. Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor. Aşının en geç yıl sonunda kullanıma sunulması hedefleniyor.

Öte yandan yine gönüllülerin katılımıyla TURKOVAC ve CoronoVac larının 3. doz (rapel) etkinliklerinin kıyaslandığı klinik çalışmanın sonuçlarının da Faz 3 ile eş zamanlı bir dönemde açıklanması öngörülüyor.

ÇALIŞMALAR 11 AYDIR SÜRÜYOR

Türkiye, iki yıla yaklaşan Covid-19 salgınıyla mücadelede salgının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılabilmek için alınan pek çok tedbirin yanında hızla yerli üretim çalışmalarını da başlattı.

Türkiye Koordinatörlüğünü Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'ın yürüttüğü yerli , Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin bnda olduğu Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli ekip tarafından geliştirildi.

Yerli nın ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de devreye alındı.

44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta uygulanan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da yla ilgili olumsuz yan etki gözlenmedi.

FAZ 3 ÇALIŞMALARI HAZİRAN'DA BAŞLADI

Yerli nın etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren Faz 3 çalışmaları ise 22 Haziran itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nın üçüncü fazının ilk doz uygulama programı için Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, yerli nın adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

Kovid-19'a karşı lama programının yoğun şekilde devam ettiği Türkiye'de yerli TURKOVAC'ın da kullanıma sunulmasıyla yeni bir döneme geçilecek, kendi sını üreten Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirecek.

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