Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'a acil kullanım onayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli corona virüs (Covid-19) aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Koca ayrıca, TURKOVAC'ın seri üretimine başlandığını söyledi.

Bakan Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı törende yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yerli inaktif Covid-19 TURKOVAC aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şöyle devam etti:

"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor.

''COVİD-19 AŞISI ÜRETEN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLDUK''

Böylece Covid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi TURKOVAC'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."



ERDOĞAN: MİLLETİMİZİ SALGINA KARŞI EN ETKİLİ ŞEKİLDE KORUMA GAYRETLERİMİZİN BİR SEMBOLÜ



Törendeki konuşmasına, Türkiye'nin ilk yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alanları tebrik etti.

Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Covid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Erdoğan, "Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı da sunabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."



Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "TURKOVAC aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

''GELECEK HAFTADAN İTİBAREN YAYGIN KULLANIMA GEÇMİŞ OLACAĞIZ''



Öte yandan, TURKOVAC için önemli bir dönüm noktasında olunduğunu belirten Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayırlı olmasını dileyerek, "Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" diye sorması üzerine, "Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma geçmiş olacağız. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye yanıtladı.



Koca, Erdoğan'ın hıfzıssıhha ile ilgili sorusuna da şöyle cevap verdi:



"İhale sürecinin gelecek hafta tamamlanmasını planlıyoruz. Hıfzıssıhha ile ilgili 10 gün kadar önce ihale süreci başladı, teklifler alındı. Gelecek hafta ihalenin sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Ankara Havalalanına yakın yerde 50 bin metrekare kapalı alanlı ve gelecek yıl bitirilmek üzere ihale süreci başlamış oldu. Hem MRNA aşısı hem inaktif aşı hem nazal aşı hem protein aşısı hem de adonovirüs aşısı olmak üzere ileri teknolojilerin bir arada olduğu dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak. İnsanlığın kullanımına verilmek üzere güçlü bir aşı Ar-ge ve üretim merkezi olacak."



AKADEMİSYENLER TURKOVAC'IN ACİL KULLANIM ONAYI ALMASINI DEĞERLENDİRDİ



Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, törende yaptığı konuşmada, TURKOVAC'ın acil kullanım onayı almasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



TÜSEB olarak TURKOVAC'ın her sürecine ciddi bir destek verdiklerini vurgulayan Akdoğan, "TÜSEB olarak, fikirden ürüne kadar seri üretim dahil olmak üzere tüm süreçlere destek verdik. Özellikle faz çalışmaları esnasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş kapsamlı klinik araştırma çalışmasını destekleyerek gerçekleştirdik. Kamu, özel sektör ve üniversite iş birliğinin, TURKOVAC geliştirilirken çok güzel örneğini verdik. Biz biyoteknolojik ilaç, cihaz ve aşı tanı kiti üretiminde, önümüzdeki günlerde zatı alinizin destekleriyle oluşturmuş olduğumuz bu ekosistemi genişleterek, katma değeri yüksek ürünler geliştirerek, öncelikle ülkemize ve tüm insanlığın katkısına sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"AŞIMIZA HERKESİN CEVAP VERDİĞİNİ GÖRDÜK"



TÜSEB'e bağlı Türkiye Aşı Enstitüsü'nün başkanı Prof. Dr. Ateş Kara da Türkiye'nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyledi.



TURKOVAC'ın, çok ciddi bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Kara, şöyle konuştu:



"Aşı olmuş olan kişilere TURKOVAC aşısını ve karşı konumda olanlara da inaktif aşıyı yapmıştık. Karşılaştırmada da hatırlatma dozu olarak bizim aşımız uygulandığında herkesin tam cevap verdiğini gördük. Bu veriler değerlendirildikten sonra hocalarımızın çok ciddi, detaylı ve titiz araştırmaları sonucunda acil kullanım onayı alındı. Bizim aşımız Türkiye'de ve dünyada kullanılabilir hale geldi."



Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Sağlık Bakanlığı destekli projeyle Erciyes Üniversitesi'nde başlayıp bugün itibariyle acil kullanım onayı alan bir aşıya sahip olmanın sevincini yaşadığını dile getirdi.



Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Özdarendeli, "Böylesi tarihi bir anda böyle bir ekibin içerisinde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu konuda çok ciddi bir devlet iradesinin arkamızda olduğu, bu şekilde de acil kullanım onayına kadar geçen sürecin çok zahmetli de olsa başarıya ulaştığı için herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Yerli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC'a ilişkin Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) sitesinde yayımlanan duyuruda ise, şu ifadelere yer verildi:



"Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kullanılması planlanan, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle geliştirilen ilk yerli ve milli inaktif Covid-19 aşısı TURKOVAC halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirilmiştir. Bilimsel değerlendirmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."