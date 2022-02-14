Yerli dermokozmetik şirketi, merdiven altı ürünlere karşı uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 2021'de yaklaşık 650 bin kişinin sağlık turizmi amacıyla ziyaret ettiği Türkiye'de saç ekimi sektörünün geçtiğimiz dönemde yıllık 1 milyar doların üzerinde ciroya ulaştığı biliniyor.

The Mossi London’ın Kurucusu ve CEO’su Fatih Bayram Karabulut

Dünyada saç ekimi sektörüne özel ürünler üreten ilk marka olan The Mossi London'ın Kurucusu ve CEO'su Fatih Bayram Karabulut, "Saç ekimi operasyonları Türkiye'yi küresel turizm sahnesinin önemli oyuncularından biri haline getiren sağlık turizminin itici gücü olarak konumlanıyor.

Türkiye, İngiltere ve Amerika’da merkezleri olan ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan yeni nesil dermokozmetik şirketi olarak, saç ekim sonrası bakım ürünlerimizle Türkiye’nin küresel sağlık turizmi ve saç ekimi pazarlarındaki payını güçlendiriyoruz" dedi.



HER YIL EKONOMİYE 100 MİLYONLARCA DOLAR KATKI



Türkiye’deki saç ekimi klinikleri, fiyat avantajı ve hasta memnuniyeti gibi nedenlerle birçok turist tarafından tercih ediliyor. Saç ekiminin hassas bir operasyon olduğunu ve takip eden dönemde özel bakım gerektirdiğini vurgulayan Fatih Bayram Karabulut, “Dünyada ilk kez saç ekim operasyonları sonrasında tedavi ve iyileşme sürecine odaklanan ürünleriyle The Mossi London, saç ekim klinikleri tarafından da öneriliyor.

Ekilen saçların çok daha yüksek oranda ve sağlıklı çıkmasını sağlayan The Mossi London ürünleri, zayıf saçları da güçlendiriyor. Yüksek teknolojiyle ürettiğimiz saç ekimi tedavi ve bakım setleri sektöre ve ülke ekonomisine önemli bir gelir kaynağı yaratıyor. Yalnızca şirket verilerimiz, sektöre yıllık 100 milyonlarca dolarlık katkıda bulunduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.



SAHTE, TAKLİT VE MERDİVEN ALTI ÜRÜNLERE DİKKAT!



Fatih Bayram Karabulut; saç ekimi operasyonlarından tam sonucun alınmasının bir yıllık bir süreye karşılık geldiğini ve bunun altı ayının çok önemli olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle taklit ve merdiven altı birçok markanın sektöre girmiş olduğunu görüyoruz. Hijyenik koşullarda üretilmeyen, kalitesiz, ağır kimyasallar içeren bu merdiven altı ürünler saç ekim işleminin ardından açık yaralara uygulandığında hem hasta sağlığını tehlikeye atıyor, hem de sektöre güveni zayıflatıyor.

Ucuz oldukları için bu markaları tercih eden kliniklerde, saç ekimi yaptıran kişilerin memnuniyetlerinde ciddi oranda düşüş görülüyor. Küresel arenada ülkemize duyulan güveni korumak ve müşteri memnuniyetini daha yukarı taşımak için kliniklerin ürün tercihlerinde dikkatli olması gerekiyor."



"TÜRKİYE’NİN BU ALANDAKİ BAŞARISINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"



Türkiye'nin ilk, dünyanın öncü saç ekim sonrası bakım ürünleri markası olarak kurulduklarını, sonrasında saç dökülme karşıtı ürünleri ve cilt problemlerine yönelik çözümleriyle alanında dünyaca tanınan bir marka olma yolunda büyük mesafeler kat ettiklerini söyleyen Fatih Bayram Karabulut sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:



"Saç ekimi hastalarına özel olarak tasarladığımız, ağır kimyasallar bulundurmayan, tuzsuz, parabensiz, kök hücre ve lipozom teknolojilerinin kullanıldığı çok özel içeriklere sahip bakım kitlerinin yanı sıra saç bakım, güzellik ve aroma terapi kategorilerinde üretimler gerçekleştiriyoruz.

Dünyada sağlık turizmine ve saç ekim işlemine yönelen ilk ve sektörün öncü markası olarak yeni yılda, formüllerini Türkiye, ABD ve İngiltere'de yer alan toplam 4 Ar-Ge merkezimizde titiz çalışmalarla geliştirdiğimiz yerli ve kaliteli ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara ulaştırmak, The Mossi London kalitesiyle daha çok insanı tanıştırmak ve Türkiye'nin bu alandaki başarısını güçlendirmek istiyoruz."