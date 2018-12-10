Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bir molekül buldu, çalışmalar yaptı ve kanser tedavisi için yeni bir ilaç elde etti.



İlacın insanlar üzerinde denenmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındığını ifade eden Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal, “Piyasada var olan bir kemoterapi ilacını alıyoruz. Bu ilacı biz paketliyoruz. Yani kimyasal olarak modifiye ediyoruz. Kemoterapi gören hastalardaki en büyük problem tümöre etki edememek değil de aslında vücudun geri kalanına çok fazla yan etki gösterdiği için dozu azaltmak zorunda kalıyoruz veya hastayı başka problemlere maruz bırakıyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ilacı direkt tümörün içerisine vermek, böylece vücuttaki istenmeyen yan etkileri uzaklaştırmak, azaltmak” dedi.



Yaklaşık 25 yıldır kanser üzerine çalışmalar sürdüren Prof. Sanyal, ilacın ilk sentezini 9 sene önce bulduğunu belirterek, “Sentezden insana gelene dek olan aşamanın adı pre clicic, yani klinik öncesi. Bunların tamamı Boğaziçi Üniversitesinde yapıldı. Bunların tamamını yapabildiğimiz bir alt yapılar zincirimiz var. İsmi, Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi” diye konuştu.



İlaç, 2019'da kanser hastalığının son evresindeki hastalarda denenecek.



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