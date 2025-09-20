Yerli SMA ilacı için tarih verildi

Türkiye kendi SMA ilacını üretmeye hazırlanıyor.

Açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Çanakkale'yi ziyaret eden Bakan Memişoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak." diyen Bakan Memişoğlu, "Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Sadece Türkiye değil, çevre ülkelerin de ihtiyacı olan ilaçları 2026'da insanlığa ulaştıracaklarını söyleyen Bakan Memişoğlu, "Şimdi üreten sağlık modelimizde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz." dedi.