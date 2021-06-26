Yerli VLP aşısı Faz-2 aşamasında

Türkiye'nin yerli aşısı, VLP aşısının (virüs benzeri parçacık aşısı) Faz-2 çalışmalarına bugün itibarıyla başlandı.



ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile aşıyı geliştiren Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Gürsel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.



Çalışmada 3 ayrı kolda 330 kişinin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. İhsan Gürsel, “Faz-2 çalışmasının özelliği, şu ana kadar yapılan aşılar Wuhan Touch proteine göre tasarlanmış durumda. Biz yanına İngiliz varyatını içeren VLP'yi de dahil ettik. Şu an hem Avrupa varyantının, hem de Wuhan'ın gönüllülerdeki tepkilerini alacağız” dedi.

"FAZ-3 ÇALIŞMALARININ EYLÜL GİBİ BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ"

İhsan Gürsel, "Ağustos ortasına kadar verileri hazırlayıp, ara sonuçlarını sunup bununla ilgili Faz-3'e geçme başvurunda bulunacağız. Eylül gibi Faz-3'ün başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.



Son zamanlarda yayılım gösteren Delta varyantına ilişkin konuşan Prof. Dr. Mayda Gürsel ise şunları söyledi:



''Şu anda Delta virüsüne dair bir çalışma yok. Çünkü daha türkiye'de de bu Delta varyantı izole edilip halk sağlığı tarafından test edilmedi. Fakat bu aşı teknolojimizi bu Delta ve Delta Plus için modifiye etmek adına çalışmalara başladık. Gerektiği takdirde bu varyantlar için de aşı üretmemiz mümkün olacaktır.