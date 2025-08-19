Yeşil çay Alzheimer’a umut oldu

Bilim insanları, beyin hücrelerindeki yaşlanmayı tersine çevirebilecek ve zararlı protein birikimlerini ortadan kaldırabilecek iki doğal bileşik tespit etti. Bulgular, Alzheimer hastalığı için ilaç dışı bir tedavi yaklaşımına kapı aralıyor.



GeroScience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, keşfedilen iki madde şunlar: Nikotinamid (B3 vitamininin bir formu) ve Epigallokateşin galat (EGCG) (yeşil çayda bulunan güçlü bir antioksidan).



Bu bileşikler, beyin hücrelerinde enerji üretimini sağlayan kritik bir molekülü yeniden canlandırarak hem hücrelerin yaşlanmaya bağlı işlev kaybını geri çevirdi hem de Alzheimer’ın temel özelliği olan amiloid protein kümelerini temizleme kapasitesini artırdı.



24 SAATLİK TEDAVİ



Araştırmanın başyazarı Dr. Gregory Brewer, “İnsanlar yaşlandıkça nöronların enerji seviyesi düşüyor, bu da istenmeyen protein ve hasarlı bileşenlerin temizlenmesini engelliyor. Enerji seviyelerini geri kazandırdığımızda hücreler bu kritik temizlik görevini yeniden yapabiliyor,” dedi.



Deneylerde, Alzheimer belirtileri gösteren yaşlı farelerden alınan sinir hücreleri incelendi. Araştırmacılar, hücrelerdeki enerji açısından zengin GTP molekülünün özellikle mitokondrilerde azaldığını gözlemledi. Bu azalma, hücrelerin “otofaji” adı verilen doğal temizlik mekanizmasını zayıflatıyordu.



Ancak nikotinamid ve EGCG ile sadece 24 saatlik tedavi, yaşlı hücrelerdeki GTP seviyelerini genç hücrelerde görülen düzeye yükseltti. Aynı zamanda hücrelerin enerji metabolizmasını ve amiloid beta kümelerini temizleme hızını da artırdı.



ALZHEIMER İÇİN YENİ BİR YOL



Dr. Brewer, “Beynin enerji sistemlerini, halihazırda besin takviyesi olarak bulunabilen bileşiklerle destekleyerek, yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme ve Alzheimer için yeni bir yol açabiliriz” dedi.



Bilim insanları, bu sonuçların umut verici olduğunu ancak söz konusu bileşiklerin tedavi amaçlı en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğini belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

