Yeşil Ekonominin Evrimi: Wellness

Technogym bir garaj hikayesi olarak başladı ve seneler içerisinde milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Şirketinizin seneler içerisindeki gelişim hikayesinden ve önemli dönüm noktalarından bahsedebilir misiniz?



1983 yılında 22 yaşında Technogym’i Kuzey İtalya’nın küçük bir şehri olan Cesena’daki evimin garajında kurdum. Romalılar’ın “Sağlıklı bir vücutta sağlıklı bir zihin” mottosuna dayanan İtalyanların düzenli fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme ve olumlu zihinsel yaklaşımının harmanlandığı bir yaşam stili olan “wellness” şirketimizde yıllar içerisinde önce elektrikli aletleri kullanarak, sonra bilgisayar programlarından destek alarak, dijitale geçerek ve bugün de medya içerikleri üreterek kendimizi sürekli yenileyecek inovasyonlar yaptık.



Technogym bugün, alanında lider bir marka haline geldi. Günümüzde 55 milyon kişi Technogym cihazlarımız, dijital çözümlerimiz ve egzersiz programlarımızdan faydalanarak 400.000 evde ve 80.000 wellness salonunda egzersiz yapıyor. Bugün 100’den fazla ülkede 14 şube ve 80 özel distribütör ağı ile hizmet veriyoruz.



Dünyadaki wellness sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu alandaki yatırımlarınız nasıl şekillenecek?



Technogym markası, teknolojisi ile kullanıcıların sporda hedeflerine ulaşmasına, her kullanıcıya özel üst düzey hızlı, hassas antrenman seçenekleri ile kesin sonuç amalarına yardımcı olur.



Technogym tabii ki sadece sporcuları değil, sağlığına dikkat eden her yaştan kullanıcıyı da sağlıklarını iyileştirmeleri, korumaları ve daha zinde olmaları için destekler. Technogym teknolojisi, sonuçların hızlı ama aynı zamanda güvenli ve keyifli bir şekilde elde edilmesini sağlar. Biz her zaman dijitalin ve teknolojinin gücüne inanmış bir markayız.



Technogym Ekosistemini düşündüğünüzde herkesin her an ve her yerde ulaşabileceği, Total Wellness Çözümleri yani yapay zeka tarafından yönetilen yazılımlar, herkese yönelik içerikler ve ekipmanlardan oluşan bir ekosistem görürsünüz. Wellness sağlıklı bir toplum ve sağlık bir dünya için en önemli değer. Gerçek sürdürülebilirlik için tek çözüm Wellness. Bu noktada Wellness ekonomisi, yeşil ekonominin evrimi olacaktır.



Wellness temelinde devletin sağlık harcamalarını azaltması, işletmelerin verimliliğinin artırılması, insanların daha iyi hissetmesi, daha iyi yaşaması, daha uzun ve sağlıklı bir hayat sürmesi demektir. Technogym'in dönüşümü de içerikler, hizmetlerler ve ekosistem yönünde olacaktır.



Biraz da Technogym Deneyim Merkezi’nden bahsedelim. Kullanıcıları neler bekliyor?



Bugün emlak, fitness, sağlık ve spor alanlarında hizmet vermek, rekabetçi olmak ve işletmecileri desteklemek için buradayız. Bugün, Technogym Türkiye merkez ofisinde “Let's Move for a Better Turkey” sloganı ile Technogym'in İstanbul'daki deneyim merkezinin açılışındayız. Burası Technogym Türkiye’nin yeni evi. İçerisinde eğitim ve idmanlar için bir Wellness Enstitüsü, ürünlerin gösterildiği ve denenebildiği bir showroom ve Türkiye’deki müşterilerimiz için en iyi çözümleri bulmak için çalışan kadromuzun bulunduğu bir ofis alanımız mevcut.



Türkiye’nin diğer Technogym ülkelerinin arasındaki yeri ve potansiyeli nedir?



Türkiye hem çok güzel bir ülke hem de bizim için çok iyi bir pazar. 15 yılı aşkın süredir Türkiye pazarındayız. İş ortaklarımızın çıkarttığı muhteşem işler sayesinde sadece ürün satmak ile kalmadık, aynı zamanda ülke çapında Technogym Kültürü oluşturabildik ve müşterilerimize kapsamlı wellness çözümleri sunabildik.