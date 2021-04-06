Yetişkinleri corona virüse karşı aşılamak çocukları da koruyor

Dünyanın en başarı aşılama kampanyalarınından birini yürüten İsrail’de 20 Aralık’tan bu yana yetişkin nüfusun yüzde 55’inden fazlası iki doz aşı oldu.



Bununla birlikte, İsrail’in en büyük ikinci sağlım kuruluşu olan Maccabi Sağlık Hizmetleri’nden (MHS) gelen veriler, yetişkinlerin aşılanmasının aynı zamanda çevrelerinde yaşayan aşılanmamış insanları da koruduğunu gösteriyor.

YETİŞKİNLERDEKİ HER 20 PUANLIK ARTIŞ ÇOCUK VAKALARDA YÜZDE AZALMA SAĞLIYOR



223 topluluktaki sonuçları analiz eden araştırmacılar, aşılanmış yetişkinlerin sayısı artarken özellikle çocuklardaki enfeksiyon oranlarının düştüğünü keşfetti. Buna göre, yetişkin aşılama oranlarındaki her 20 puanlık artış, onlarla aynı bölgede yaşayan çocukların pozitif test etme oranını yüzde 50 azalttı.



medRxiv’de ön baskı olarak yayımlanan çalışmanın yazarları, “Bu sonuçlar aşılamanın yalnızca aşıyı olan bireylere koruma sağlamayıp, aynı zamanda toplumdaki aşılanmamış kişilere çapraz koruma sağladığına dair gözlemsel kanıtlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Söz konusu araştırma, yetişkinlerdeki aşılama oranını, 35 gün sonra, çocuklardan alınan Covid-19 test verileriyle ilişkili olarak üç haftalık aralıklarla inceledi. Yetişkin aşılamanın kapsamı ile çocukların testleri arasında pozitif sonuçların düşme derecesi arasında net bir korelasyon bulundu.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA DAİR UMUTLAR ARTTI



Öte yandan, aşıların bulaşmayı engellediği fikrini destekleyen verilerin eksikliği nedeniyle, İsrail'deki doktorlar birkaç haftadır sürü bağışıklığını tartışırken temkinli davrandılar. Ancak, sonuçlar bunun gerçekleşebileceğini gösteriyor.



Diğer taraftan, geçen hafta Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in ortak geliştirdikleri yeni tip corona virüs aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda, enfeksiyonu önlemede yüzde 100 başarı gösterdiği açıklanmıştı.

HASTANELERDE YER BULMAK ZORLAŞTI