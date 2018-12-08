Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı koyuluyor. Bu tanıların neredeyse yarısını kolon, pankreas, mide gibi sindirim sistemi kanserleri oluşturuyor. Sindirim sistemi kanserleri sinsi ilerliyor, bu da erken evrede tanıyı zorlaştırıyor.



Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, "Sinsi ilerliyor, yakınmalar oluyor aslında ama biz o yakınmaları başka yakınmalarla karıştırıp doktora başvurmuyoruz. Mide kanseri çalışmasında gördüğümüz zaman biz dünyanın geri kalanına göre 1-2 ay daha geç başvuruyoruz doktora genellikle. O bir iki aylar bizim için önemli“ diyor.



Erken tanı tüm kanser türlerinde olduğu gibi sindirim kanserlerinin tedavisinde de büyük önem taşıyor. Öyle ki bazı durumlarda tarama yöntemi hastalığın kansere dönüşmesini önleyebiliyor.



50 YAŞINDAN SONRA KOLONOSKOPİ YAPTIRILMASI ÖNERİLİYOR



Dr. Yalçın, "Kolonoskopi sırasında poliplerin uzaklaştırılmasıyla daha kanser olmadan doku uzaklaştırılmış oluyor. Böylelikle hem daha az kanser görülüyor hem de kanser olanların da yaşam süresi ve kanserden kurtulma oranları artıyor“ diye konuşuyor.



Sigara, alkol, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam en önemli risk faktörleri.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk ise "Yanlış besleniyorsanız, toksik etkiler alıyorsanız doğrudan etkileyebilir. Bir de kilo fazlalığı ve şişmanlık yoluyla kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, rahim kanseri gibi bazı kanser türleri sık görülüyor. Bütün kanserlerde 3’te bir gibi beslenme önemli bir hale geldi” ifadelerini kullanıyor.



50 yaşın üzerindeki herkesin düzenli aralıklarla kolonoskopi ve dışkı testi yaptırması öneriliyor.



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