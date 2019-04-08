Kalp, kaslardan oluşan çok güçlü bir organdır ve yaklaşık günlük bin 500 litre kanı vücuda pompalıyor. Kalbin bu görevini yerine getirebilmesi için yeterli miktarda kanı kalp damarlarından temin etmesi gerekiyor. Kalp damarlarının daralması, kalp krizine neden olabiliyor. Yaş ilerledikçe kalp damarları yağlanıyor ve plaklar oluşturuyor. Zamanla bu plaklar kalınlaşarak kalp damarlarında daralmalar meydana getiriyor ve bu durum kalp krizi ile sonuçlanabiliyor.



KALP DAMAR HASTALIKLARINI NELER TETİKLİYOR?



1. Genetik özellikler.

2. Beslenme durumu.

3. Fiziksel aktivite azlığı.

4. Stres..

5. Yaşam tarzı.

6. Şeker hastalığı.

7. Hipertansiyon.

8. Böbrek hastalıkları.

9. Tütün kullanımı.

10. Fazla alkol tüketimi.



KRİZ ANINDA ACİL YARDIM GEREKLİ



Kalp krizinin en temel belirtisinin göğüs ağrısı olduğunu vurgulayan

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, “8-14 Nisan Kalp Sağlığı Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada; “Hastalar bu belirtiyi basınç hissi, acıma, batma, yanma gibi farklı şekillerde tarif edebilmektedir. Ağrı genellikle göğüs bölgesinde hissedilir fakat omuz, çene, boyun ve sırta yayılabilmektedir. Göğüs ağrısının yanı sıra kalp krizinin diğer belirtileri; nefes darlığı, kalp hızının artması veya düzensizleşmesi, bulantı-kusma, soğuk terleme ve kaygı durumudur. Bu belirtiler hissedildiğinde mutlaka vakit kaybetmeden acil servise başvurulmalı ya da 112 acil hattı aranmalıdır. Kalp krizi sonrası hastalığın seyrinde tedavinin başlangıcından önce geçen süre kritik önem taşımaktadır. Kalp krizi sonucu ile oluşan ölümlerin yaklaşık yarısı krizin başlamasından sonraki 3-4 saat içerisinde olmaktadır” diyor.



KALP SAĞLIĞI İÇİN SPOR YAPMAK ŞART!



Kalp sağlığını korumak için spor yapmanın çok önemli olduğunu ifade eden Kabukçu, “Fiziksel hareketsizlik her yıl üç milyondan fazla önlenebilir yaşam kaybına yol açmaktadır. Düzenli egzersiz ve spor kalp damarlarında biriken plak oluşumunu azaltır, kan basıncını düşürür, kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterolü artırır ve kilo verilmesini sağlar. Ayrıca şeker ve hipertansiyon hastalıkları üzerine de olumlu etkileri gösterilmiştir. Yürüyüşler haftada en az 3 gün uygun kalp hızında en az 30-45 dk. yapılmalıdır. Spor öncesi 10-15 dakikalık ısınma süresi önerilmektedir. Spor programı doktor kontrolünde yapılmalı, özellikle kontrol edilmeyen hipertansiyon ve şeker hastaları daha dikkatli olmalıdır” şeklinde konuşuyor.



HER GÜN 15 BİN KİŞİ TÜTÜN KULLANIMI NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR



Sağlıksız beslenme alışkanlıklarının, dünya genelinde ölümlere neden olan 4 büyük risk faktörüyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Prof. Kabukçu, “Bu risk faktörleri sırasıyla; yüksek kan basıncı, yüksek kan şekeri, yüksek kolesterol, aşırı kilo ve obezitedir. Sebze ve meyvelerden oluşan kalp dostu bir beslenme şekli kalp damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olmaktadır. Aktif ya da pasif tütün kullanımının kalp damar sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Tütün kullanan her iki kişiden birinin ölüm nedeni tütünle ilişkili bulunmuştur. Her gün yaklaşık 15 bin kişi tütün kaynaklı faktörlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600 bin kişilik yaşam kaybı pasif içicilikten kaynaklanmaktadır. Ne yazıktır ki bebeklerde tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle ani ölümler bile görülebilmektedir” diyor.



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