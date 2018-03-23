Yılın doktoru: Günde 150 hastaya bakıyorum

81 ilden doktorların yaptıkları katkı, sağlık hizmetleri, fedakarlık ve duyarlılıkları dikkate alınarak belirlenen “Yılın Doktorları Ödülleri” sahiplerini buldu.



Yılın doktoru seçilen Iğdır Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Barış Ermişler, yaklaşık bir buçuk yıldır Iğdır’da görev yaptığını belirterek şunları söyledi:



“Her gün poliklinik önünde beni bekleyen hastalarım beni, ben de onları gördüğümde mutlu oluyorum. Günde ortalama 150 hastaya bakıyorum. Hastalarımı ayırt etmeden, kendi ailemden biriymiş gibi muayene ediyorum. Bu yüzden hastalarım beni seviyor, ben de onları çok seviyorum.”



“BU İŞİN BİR SIRRI YOK”



Dr. Ermiş duygularını, “Yılın doktoru olmanın herhangi bir sırrı yok. İşimi severek ve isteyerek yapıyorum. Beni bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde özetledi.



“YILIN DOKTORU OLMAYI GERÇEKTEN HAK EDİYOR”



Uzun zamandır çocuğunun rahatsız olduğunu belirten Ali Koçyiğit isimli vatandaş ise, “Birkaç defa acile götürdük ama problem çözülmeyince hocamıza getirdik. Açıkçası doktorumuzla ilk defa karşılaştım ama yılın doktoru olmayı gerçekten hak ediyormuş. İnsanlarla konuşması, ilgilenmesi ve güler yüzlü olması gerçekten çok güzel. Biz bu ilgi ve alakasından dolayı gayet memnunuz” ifadelerini kulandı.