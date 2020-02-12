Yiyecek alerjisine aşı müjdesi

Yiyecek alerjilerinin aşı ile önlenebilmesi için ilk adım atıldı.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Demet Can, yerfıstığı için aşı geliştirildiğini, bunun ABD'nin besin ve ilaçların güvenilirliğinden sorumlu kurumu FDA tarafından da duyurulduğunu açıkladı.

Can şunları söyledi:

AĞIZ YOLUYLA...

"Yerfistığı alerjisinde kullanılmak üzere ağız yolu ile alinabilecek kapsül şeklinde bir alerji aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Böylece özellikle Avrupa ve ABD'de oldukça yaygın görülen yer fıstığı alerjisi nedeniyle hastalar artık alerjik şoktan korunabilecekler. Çünkü normalde, kişi alerjisini bilse ve o yiyecekten uzak dursa bile zaman zaman alerjiye neden olan besin kek ya da soslarda gizlenebiliyor ve kişi farkına varmadan bu yiyeceği tüketerek alerjik şoka girebiliyor. Artık böyle bir ihtimal yerfistığı için ortadan kalkıyor.



ŞOK ETKİSİ KALDIRILACAK



Bu aşı, yiyecek alerjilerine karşı üretilen ilk aşı olma özelliğini taşıyor. Daha önce arı, ev tozu, polen ve küf mantarı alerjileri için aşı geliştirildi.



Bu aşılarla kişinin vücuduna minik minik an alerjeni, ev tozu, polen ve küf mantarı veriliyor. Böylece kişinin vücudu artık bu maddelerle karşılaştığında alerjik şoka girmiyor. Şimdi de yerfıstığı alerjisi olan kişinin vücuduna az miktarda yerfistığı verilecek ve alerjik şok riski ortadan kaldırılacak. Çünkü yerfistığı, balık, istakoz gibi alerjiler hayat boyu devam eden ve hayati tehlike ortaya çıkaran alerjiler. Geliştirilen aşı bu anlamda çok umut verici.



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Avrupa ve ABD kadar çok olmasa da Türkiye'de de yerfıstığı alerjisi olan kişiler bulunuyor. Ancak en sık görülen alerjiler süt ve yumurta. Biz de ülkemizde, hastane ortaminda kişileri gözlem altında tutarak az fırınlanmış yumurta, sulandırılmış süt vererek, hastaların alerjilerini atlatabilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde findık, ceviz belki de deniz ürünlerine karşı aşı geliştirilebilecek."

