Yüksek tansiyon nedir? Hipertansiyonun belirtileri nelerdir?

Hipertansiyon birçok kişinin şikayetçi olduğu çok yaygın bir durumdur. Yüksek tansiyonun çeşitli nedenleri ve belirtileri bulunuyor.

Kan kalpten pompalanır ve damarlarda dolaşırken damarlara bir basınç uygular. Tansiyon olarak tanımlanan kan basıncı değeri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kan basıncı sistolik ve diastolik olmak üzere ikiye ayrılır. Kalp kasılır ve damarlara doğru kanı atar. Kanın damarlara attığı kan basıncına sistolik denir. Kalp gevşediğinde ise hâlâ damarlarda kan basıncı bulunur. Bu basınca diastolik denir.

Sistolik kan basıncı büyük tansiyon; diastolik küçük tansiyon olarak da bilinir. 18 yaşın üstündeki erişkin bir bireyin istirahat halindeki normal sistolik kan basıncı en yüksek 120mmHg, normal diastolik kan basıncı ise en yüksek 80 mmHg olmalıdır. Hipertansiyon hastalarında kan damarlarındaki basıncın değeri normalin üzerinde seyreder.



HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?



Tansiyon 180/110 mmHg’nin üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermeyebilir. Ancak sürekli yüksek olduğunda vücuda zarar verir. En çok görülen yüksek tansiyon belirtileri:



-Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma

-Bulanık ya da çift görme

-Bacaklarda şişlik

-Nefes darlığı

-Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

-Kulak çınlaması

-Burun kanamaları

-Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı

-Baş dönmesi ve baş ağrısı



HİPERTANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?



Tansiyon yüksekliğinin genetik ve çevresel faktörler olmak üzere en önemli iki nedeni vardır. Birinci derece akrabalarında yüksek tansiyon öyküsü olan kişilerde hipertansiyon görülme riski büyüktür. En yaygın olarak görülen hipertansiyon nedenleri:



-Aşırı tuzlu gıdalarla beslenme

-Kafa içi basıncın yüksek olması

-Aort damarının kalpten çıktığı bölgenin dar olması

-Böbrek üstünden salgılanan kortizon veya aldesteron hormonlarının aşırı salgılanmasına bağlı olarak görülen Crohn ve Cushing hastalığı

-Böbrek tümörleri

-Akut ya da kronik böbrek hastalıkları

-Böbrek damarlarının daralması

-Tiroid bezi hastalıkları

-Şeker hastalığı

-Kolestrol yüksekliği

-Gebelik

-Soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar, bazı ağrı kesiciler, doğum kontrol hapları, kokain ve amfetamin gibi yasadışı ilaçlar

-Kilo fazlalığı

-Alkol ve sigara kullanımı



YÜKSEK TANSİYONA NE İYİ GELİR?



Yüksek tansiyon durumunda hastanın ellerini, ayaklarını ve kollarını yıkaması önerilir. Soğuk su ile yapılan duş da kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur.



Tansiyon yükseldiği zaman hemen bir limonun suyunu sıkıp sulandırarak içmek kan basıncını düşürebilir.



Tuzsuz yoğurt ve ayran da tansiyonu düşürücü etki gösterir. Ancak yoğurt ya da ayranın tuzsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir.

Nar suyu ve greyfurt gibi meyvelerin suları ve kekik suyu da tansiyon düşürücüdür.



Halk arasında da çok kullanılan bir yöntem olan tansiyon yüksekliğinde kullanılan sarımsağın da kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

ARŞİV: TANSİYON ÖLÇMENİN PÜF NOKTALARI