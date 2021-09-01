Yüksek tansiyona ne iyi gelir? (Yüksek tansiyonu düşürmenin yolları)

Yüksek tansiyon yani 'hipertansiyon', kalp hastalıklarına yol açan en önemli sebeplerin başında yer alıyor. Yüksek tansiyon, hareketsiz yaşam, aşırı tuz tüketimi, genetik faktörler, stres gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Peki, yüksek tansiyon nasıl düşürülür, yüksek tansiyona ne iyi gelir?

ntv.com.tr 01.09.2021 - 07:41 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 11:50

Yüksek tansiyona ne iyi gelir? (Yüksek tansiyonu düşürmenin yolları)

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Tıpta karşılığı 'hipertansiyon' olan yüksek tansiyon, kan basıncına bakılarak teşhis edilir.

Kan basıncı 140 / 90mmHg olan kişilere hipertansiyon teşhisi konur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, yüksek tansiyon dünyada bir milyar insanı etkiliyor ve her yıl yaklaşık 9 milyon ölüme neden oluyor.

Yüksek tansiyon, çoğu durumda bazı basit yaşam tarzı değişiklikleri yaparak yönetilebilir.

İlerleyen yaş, alkol ve tütün kullanımı, obezite, diyabet, yüksek kolesterol, kronik böbrek yetmezliği öyküsü bulunan kişilerde risk faktörü oluşarak hipertansiyon olasılığı artabiliyor.

Kan basıncı, hipertansiyon noktasına gelmeden önce sağlıklı bir diyet ile kontrol altına alınırken bazı tedavi seçenekleri de beraberinde geliyor.

TANSİYONU NE DÜŞÜRÜR?

STRESTEN KAÇINMA

Kan basıncını kontrol altına almak için stresten uzak durmak gerekir. Stresle başa çıkmada sigara, alkol ve sağlıksız yiyeceklerin tüketilmesi bazı hipertansif sorunlara yol açabileceğinden kaçınılması gerekir.
 
KİLO KONTROLÜ

Aşırı kilo, birçok hastalığa neden olabileceği gibi tansiyon hastalığı riskini de arttıran bir sorundur. Kilo kaybı, kan basıncını kontrol etmek için en güçlü yaşam tarzı değişikliğidir. Obezite sorununuz var ise bir miktar kilo vermeniz bile kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

EGZERSİZ

Hareketsiz yaşam tansiyon riskini arttırmaktadır. Hipertansiyonu olan hastalara günde en az 30 dakika hafif egzersizler yapılması önerilir.

POTASYUM

Özellikle sebze ve meyvelerden alınan potasyum kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

KISITLI SODYUM

Diyetinizdeki sodyum miktarını azalttığınızda yüksek tansiyonunuz var ise kan basıncını 56 HG azaltabilir. Diyetinizdeki sodyumu azaltmak için işlenmiş gıdalardan uzak durun. Yemeklerinize ekstra tuz eklemekten kaçının.

TANSİYON ÖLÇMENİN PÜF NOKTALARI

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