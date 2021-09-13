Yulafın faydaları nelerdir? (Yulaf ezmesi sağlığa yararlı mı?)

Yulaf, günümüzde en sağlıklı ve besleyici değeri yüksek tahıllar arasında bulunuyor.

Besin değeri yüksek olan bu tahıldan yulaf ezmesi, yulaf unu, yulaf kepeği gibi ürünler elde edilir.

İçeriğinde önemli vitamin ve mineraller barındıran yulaf bitkisel antioksidan bileşenleri bakımından çok zengindir.

Bir porsiyon yulaf ortalama olarak 30 gram ve yaklaşık olarak 117 kalori içeriyor.





YULAFIN FAYDALARI



- Güçlü bir karbonhidrat ve lif kaynağıdır. Antioksidanlar açısından zengindir.



- Vücutta nitrik asit üretimini arttırarak kan basıncının azalmasına yardımcı olur.



- Kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.



- Kan şekeri seviyesini düşürür.



- Tokluk hissini arttırır.



- Cilt bakımı için kullanılabilir.



- Çocuklarda astım riskini azaltır.



- Kilo vermeye yardımcı olur.



- Sakinleştirici etkisi ile depresyona iyi gelir.

YULAF EZMESİ NASIL YENİR?



- Yulaf ezmesini kahvaltıda tüketmek için yoğurt, soya sütü ya da yağsız süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz.



- Yulaf ezmesini sütle karıştırıp, çilek, böğürtlen gibi meyvelerle tatlandırarak tüketebilirsiniz.

- Kek, poğaça gibi tüm hamur işlerinin içerisinde kullanarak besin değerlerinin artmasını sağlayabilirsiniz.

- Kahvaltılık omletlerin içerisine bir miktar yulaf ekleyerek doyuruculuğunu arttırabilirsiniz.



- Meyveli smoothielerin içerisine iki tutam yulaf ekleyebilirsiniz.



- Tatlı ve pastaların yerine yulaf ile hazırlayabileceğiniz atıştırmalıkları tercih ederek kilo vermeyi hızlandırabilirsiniz.