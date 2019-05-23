Kariyer planları nedeniyle anneliği erteleyen kadınların karşılaştığı en önemli sorun, yaşa bağlı olarak sayısı ve kalitesi azalan yumurta rezervleri. Anne karnında beş aylıkken en fazla yumurta sayısına sahip olan kadınların rezervleri doğumla birlikte azalıyor. Bu azalma, ergenlik dönemi ve üreme çağında da devam ediyor.



“Azalma hızı ve kalitedeki kayıplar, 35-37’den sonra geri dönüşümsüzdür. Bu yaş aralığında yumurtaları alıp, 40 yaş sonrası gebelik sağlamak mümkün” diyen Bahçeci Umut Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ebru Öztürk, 45 yaşından sonra tüp bebek uygulanmadığını belirtti, nedeni ise şöyle anlattı:



“Çünkü kaliteli embriyo bulma şansımız kalmıyor. 40-45 yaş arasındakiler için ciddi mücadeleler vermek gerekiyor. Yumurta dondurmanın öneminin farkındalığı artırılmalı.”



“KANSER ANNE OLMAYA ENGEL DEĞİL”



Kanser hastaları özellikle de kemoterapi alanların kullandığı ilaçların kötü hücrelerin yanı sıra yumurtaları da öldürdüğünü belirten Doktor Ebru Öztürk, kemoterapi öncesinde yumurtaların toplanıp, dondurulmasında fayda olduğunu belirterek şöyle konuştu:



Doç. Dr. Ebru Öztürk

“Yumurtaların toplanabilmesi için adetin ikinci günü 6-8 mm. olan follikül dediğimiz yapıların 17-18 mm.’ye ulaşması gerekiyor. Bunu, günlük iğne tedavisiyle yapıyoruz. Folliküller 17-18 mm. olduğunda yumurtaları olgunlaştırmak için çatlatma iğnesi uygulanıyor. Bu iğneden yaklaşık 36 saat sonra yumurta toplama işlemi genel anestezi altında uygulanıyor. Toplama işleminin ardından yumurta hücrelerinin etrafındaki hücreler yıkanıyor ve yumurta dondurulma olgunluğunda ya da kalitesinde mi diye bakılıyor. Kemoterapinin acil verilmesi gereken kanser tiplerinde adetin ikinci gününü beklemeden yumurta büyütücü tedaviye başlanabiliyor.”



YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ HERKESE UYGULANABİLİYOR MU?



Yumurta dondurma işleminin yapılması için bazı kurallara uymak gerektiğini belirten Dr. Ebru Öztürk, “İşlemin gerçekleşmesi için kadının yumurta rezervinin azaldığının tespit edilmesi lazım. 37 yaşında rezervi normal olan bir hastaya bile yumurta dondurma işlemi yapmakta zorlanıyoruz. Hastalardan kemoterapi alacağına ya da yumurta rezervinin azalacağına dair bir rapor istiyoruz” dedi.



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