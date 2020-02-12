Yumurta ve embriyo dondurmak kanser hastalarında doğurganlığı koruyor

Kanser hastası olan evli ya da bekar kadınların yumurtalıklarını dondurduklarını, bu şekilde doğurganlığın riske girmediğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Yaralı, şunları kaydetti:



"Meme kanseri tedavisi gören bir hastada cerrahi yapıldıktan sonra kemoterapi öncesi bir aylık boşluk var. Zarar vermeden özel hazırlanmış tedavi protokolleriyle yumurta olarak, evliyse embriyo olarak dondurabiliyoruz. Sonra hasta bu kanser ile ilgili yönetimini tamamladıktan ve medikal onkoloğu izin verdikten sonra gerekli dondurma işlemi yapılıyor. Bu hastaların hayattan zevk alması açısından doğurganlık da en az kanserden kurtulmak kadar önemli. Kanserin gidişatını olumsuz yönde etkilemeden donmuş embriyoların şahane çok güzel gebelik oranlarını yakalayabiliyoruz. Kanser hastalarında doğurganlığın korunması açısından yumurta embriyo dondurması, erişkinlik dönemine gelmemiş kız çocuklarının yumurta dokusunun dondurulması elimizde. Kemoterapi ilaçlarının hepsi değil değişik derecelerde olanları doğurganlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor."



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