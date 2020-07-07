Yunanistan'dan gelen ilikle sağlığına kavuşan 3 yaşındaki Kuzey taburcu oldu

Yunanistan’dan gelen ilikle hayata tutunan 3 yaşındaki Kuzey Deniz taburcu oldu.

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz, geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Hastaneye kaldırılan minik Kuzey'in 'Akut Lenfoblastik Lösemi'ye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey'in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi.



BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas'ın iliğinin Kuzey'e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak corona virüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası'nın girişimleri sonucu Andreas'ın iliği karayoluyla önce İstanbul'a, ardından Adana'ya getirildi.

Nakil öncesi güvenlik önlemi amacıyla bağışçı Andreas da 14 gün karantinaya alındı. Andreas'ın corona virüs testlerinin negatif çıkması üzerine minik Kuzey'e 170 derecenin altında dondurulan kök hücreleri nakledildi.

'SÜPER KAHRAMAN' TABURCU OLDU



Yaklaşık 2 aydır hastanede kalan minik Kuzey, bugün süper kahraman kıyafeti giyerek taburcu edildi. Doktorları Kuzey’in taburcu olması nedeniyle ufak bir kutlama gerçekleştirdi.



"BİR KAÇ SAAT AYIRIP BAĞIŞ YAPILABİLİR''



Baba Gürcan Şengezer mutlu olduklarını ve insanların bağış yapması gerektiğini belirterek, “İnsanlar bağış yapmalı. Bu çok önemli. Biz bugün bu sevinci yaşıyorsak herkes yaşayabilir. İnsanlar birkaç saatini ayırarak bağış yapabilirler” şeklinde konuştu.



Anne Özgül de zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydederek, “Çok mutluyuz. Tek istediğim, tek duam oğlumla sağlıklı bir şekilde evimize gidebilmekti. Bu duyguyu anlatamam. Çok teşekkür ediyorum” dedi.



''PARKA GİDİP, BİSİKLET BİNECEĞİM''



Süper kahraman kıyafeti giyen Kuzey Deniz Şengezer de eve gidip arkadaşlarıyla oyun oynamak istediğini belirterek, “Bugün taburcu oluyorum o nedenle bu kıyafeti giydim. Mutluyum. Arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Parkta salıncağa bineceğim. Bisikletime bineceğim. Evde yemeğimi yiyeceğim” diye konuştu.



Konuşmaların ardından doktorlar Kuzey Deniz Şengezer ve ailesini hastaneden uğurladı.