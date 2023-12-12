Yürümek kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 10 azaltıyor

Araştırmaya göre daha çok yürümek kadınların meme kanserine yakalanma riskini yüzde 10 azaltıyor. Yürüyüşe çıkmak, bisiklete binmek ve diğer egzersizler menopoza girmeden önce hastalığa yakalanma olasılığını düşürüyor.

Yürümek kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 10 azaltıyor

Araştırmaya göre fiziksel olarak aktif olmak kadınlarda kansere yakalanma riskini ciddi oranlarda düşürüyor.

Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nden Doktor Michael Jones sporun öneminden bahsettiği konuşmasında, "Fiziksel olarak aktif olmak sağlığımız için çok önemli, bu yeni bulgular da bunu kanıtlar nitelikte." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre boş zamanlarında daha fazla fiziksel aktiviteye katılmak, menopoz öncesi riskinin azaltıyor.

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Uzmanlar hala meme kanserine neyin sebep olduğunu net şekilde bilemiyor ancak yaş, genetik yatkınlık, uzun boy, aşırı kilo ve alkolizm gibi dış etmenlerin risk faktörleri arasında olduğu belirtiliyor.

Daha önceki araştırmalar haftada 6 buçuk saat yürümenin kanser riskini yüzde 30 azaltabileceğini öne sürmüştü.

Klinik Onkoloji Dergisi'nin son araştırması, dünyanın her yerinden 547 bin kadın üzerinde yapılan incelemelerden oluşuyor. Bu kadınlar 11 yıl boyunca gözlemlendi ve 10 bin 231 tanesine menopoz öncesinde meme kanseri teşhisi kondu.

Uzmanlar meme kanserinin genç kadınlarda daha agresif olduğunu ve daha geç evrelerde teşhis edildiğini belirtiyor.

Bu yeni araştırma ile kadınların yaşam tarzları üzerine yapacakları küçük ve sağlıklı değişikliklerin kansere yakalanma ihtimallerini büyük ölçüde azaltabileceği kanıtlandı.

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