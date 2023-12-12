Yürümek kadınlarda meme kanseri riskini yüzde 10 azaltıyor

Uzmanlar hala meme kanserine neyin sebep olduğunu net şekilde bilemiyor ancak yaş, genetik yatkınlık, uzun boy, aşırı kilo ve alkolizm gibi dış etmenlerin risk faktörleri arasında olduğu belirtiliyor.



Daha önceki araştırmalar haftada 6 buçuk saat yürümenin kanser riskini yüzde 30 azaltabileceğini öne sürmüştü.



Klinik Onkoloji Dergisi'nin son araştırması, dünyanın her yerinden 547 bin kadın üzerinde yapılan incelemelerden oluşuyor. Bu kadınlar 11 yıl boyunca gözlemlendi ve 10 bin 231 tanesine menopoz öncesinde meme kanseri teşhisi kondu.



Uzmanlar meme kanserinin genç kadınlarda daha agresif olduğunu ve daha geç evrelerde teşhis edildiğini belirtiyor.



Bu yeni araştırma ile kadınların yaşam tarzları üzerine yapacakları küçük ve sağlıklı değişikliklerin kansere yakalanma ihtimallerini büyük ölçüde azaltabileceği kanıtlandı.