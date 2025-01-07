Yutulabilir mide balonuna yasak
Avrupa Birliği (AB), obezite tedavisinde geçici zayıflama yöntemi olarak kullanılan yutulabilir mide balonu uygulamasını durdurdu. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığınca bu uygulama askıya alındı.
Haber: Melike Şahin
Türkiye'de geçen yıl 6 bin 500 kişiye takılan yutulabilir mide balonu uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından askıya alındı.
Nedeni, yöntemin Fransa'da estetik-güzellik merkezlerine kadar düşmüş olması ve olumsuz sonuçlara neden olduğu için durdurulması.
Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, şunları söyledi:
"Fransa'da bu uygulamayı yapan hekimlerin genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanları dışında kimi estetik merkezlerinde uygulanması konusunda çalışmalar olmuş ve bu tabii bazı sorunları ortaya çıkarmış. Bunu ancak genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanı takabilir ya da çıkarabilir. Bu alan dışında uygulama doğru olmaz. Hasta için tehlikeli de olabilir. O anlamda bir tedbir kararı diyebiliriz buna."
Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünleri genel cerrahi ve gastroenterologların da takmasına izin vermediğini vurgulayarak AB'nin 9 Şubat'ta vereceği kararın beklendiğini söyledi.
Yutulabilir mide balonu, cerrahi bir operasyon gerektirmediği için daha kolay bir yöntem olarak görülüyor.
Türkiye'de şu ana dek 25 bin kişiye yutulabilir mide balonu takıldı.
Prof. Dr. Oktay Banlı, "Ameliyata uygun olmayan hastalarda, 15-20 kilo fazlası olan hastalarda, geçici kilo kaybı yapan bir metot. Ortalama 6 ay kalıyor midenin içerisinde kapsül hap şeklinde yutulur mide içinde şişirilir. Bu balonların özelliği de kendisi eriyor. Çok masum bir şey bir hap yutuyorsunuz şişiriliyor ve hiç de bir şey olmuyor gibi bir algıyla yapılmaması lazım." dedi.
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