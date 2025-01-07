Yutulabilir mide balonuna yasak

Haber: Melike Şahin



Türkiye'de geçen yıl 6 bin 500 kişiye takılan yutulabilir mide balonu uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından askıya alındı.

Nedeni, yöntemin Fransa'da estetik-güzellik merkezlerine kadar düşmüş olması ve olumsuz sonuçlara neden olduğu için durdurulması.

Konuya ilişkin NTV'ye konuşan Türkiye Obezite Cerrahisi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Oktay Banlı, şunları söyledi:

"Fransa'da bu uygulamayı yapan hekimlerin genel cerrahi ve gastroenteroloji uzmanları dışında kimi estetik merkezlerinde uygulanması konusunda çalışmalar olmuş ve bu tabii bazı sorunları ortaya çıkarmış. Bunu ancak genel cerrahi ya da gastroenteroloji uzmanı takabilir ya da çıkarabilir. Bu alan dışında uygulama doğru olmaz. Hasta için tehlikeli de olabilir. O anlamda bir tedbir kararı diyebiliriz buna."