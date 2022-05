Yüz maskeleri en büyük kirleticilerden

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede bireysel tedbirlerin başında gelen maskeler, pandemi sonrasında tüm dünyada ciddi bir atık sorununa neden oldu.

Dünyada her ay 129 milyar maske kullanılıyor. Tahminlere göre Avrupa'da maskeden kaynaklı atık miktarı günde yaklaşık 445 milyon. Çoğunlukla polipropilen malzemeden üretilen tek kullanımlık maskeler, genellikle denizlerde su yaşamına zarar veren mikroplastiklere dönüşüyor. Yakın tarihli bir National Geographic raporuna göre Jakarta Körfezi’ndeki nehirlerde ve Kenya kıyılarında yüzen maskeler, hayvanlarda ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden oluyor. Aynı zamanda tek bir adet yüz maskesinden denizlere, günde 173 bin mikrofiber salınabiliyor.



Okyanusların korunması için çalışan OceansAsia’nın Aralık 2020 tarihli ‘Masks on the Beach: The Impact of COVID-19 on Marine Plastic Pollution’ başlıklı raporuna göre de tek bir maskenin tamamen yok olması 450 yıl kadar sürebiliyor. Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, “Bu nedenlerden dolayı yüz maskesi çöpünün neden olduğu plastik kirliliğini önlemek amacıyla toplumların doğru yüz maskesi kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Sürdürülebilir hammaddeler kullanılarak, çevresel etkileri önemli ölçüde azaltılmış olan ve geri dönüştürülebilir malzemeden üretilen maskeler tercih ederek, olası bir çevre felaketini önleyebiliriz” dedi.