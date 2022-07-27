Yüz yogası egzersizleri, endişe ve stresten arındırıyor!

Amerika’da Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, günde 30 dakikalık yüz yogası egzersizlerinin, 8 haftanın sonunda yanak ve yüz kaslarını güçlendirerek yüze daha genç ve sıkı bir görünüm kazandırdığını gösteriyor.

Uyuyan kasları harekete geçiren, yorulan kasları gevşeten egzersizlerden oluşan yüz yogasının cildin esnekliğini artırarak kırışıklıkların giderilmesini desteklediğini belirten Glowinyoga Kurucusu, Yüz Yogası Eğitmeni Aysun Köse Somuncuoğlu, “Vücudun yüzden başlayıp omuza kadar uzanan bölgesini kapsayan yüz yogası egzersizleri, düzenli ve doğru tekniklerle uygulandığında cilt yüzeyinde gözle görülür bir dönüşüm yaratabiliyor” dedi.



Yüz kasalarını gevşetirken güçlendiren yoga egzersizlerinin yüze daha esnek, diri ve taze bir yapı kazandırdığını kaydeden Aysun Köse Somuncuoğlu, “Daha pürüzsüz, canlı ve genç bir yüze kavuşmak yalnızca medikal estetik uygulamalarla sınırlı değil. Doğal yolla yaş almanın etkileriyle savaşta cilde yardımcı olan yüz yogası, güzellik rutinine bütünsel bir yaklaşım getiriyor. Kaş çatma, alın, dudak ve kaz ayağı çizgileri gibi yüzün endişe merkezlerini hedefleyen egzersizler, yalnızca cilt yüzeyinde değil bütünsel sağlıkta da iyileştirici bir etki yaratıyor. Düzenli yüz yogası egzersizleri cilde ihtiyacı olan ışıltıyı verirken stres, endişe ve düzensiz uyku sorunlarının ortadan kaldırılmasında destekleyici bir rol üstleniyor” diye belirtti.



DOĞRU TEKNIKLERLE DÜZENLI OLARAK YAPILMALI!



Yüz yogasının internette ve sosyal medya platformlarında sıkça rastlanan videolardaki egzersizlerle günlük güzellik ritüeli haline dönüştüğünü belirten Glowinyoga Kurucusu, Yüz Yogası Eğitmeni Aysun Köse Somuncuoğlu, “18 yaşın üstündeki herkesin uygulayabileceği egzersizler, uzmanların denetiminde doğru tekniklerle düzenli yapıldığında verimli sonuçlar veriyor. Evde bilinçsizce yapılan bu tür egzersizler, sağlık açısından bir tehlike yaratmasa da maalesef boşa giden bir zamandan öteye geçemiyor. Cildin doğru noktalarına uygulanmayan egzersizlerin rahatlatıcı cilt masajından bir farkı kalmıyor” uyarısında bulundu.



GÜZELLIĞIN EN DOĞAL FORMÜLÜ



Botoks ve benzeri medikal estetik uygulamalara kıyasla güzelliğin en doğal formülünü sunan yüz yogasıyla 6 yıl önce tanıştığını söyleyen Aysun Köse Somuncuoğlu, “Bu süreçte cildim büyük bir dönüşümden geçti. Bu deneyimi herkesin yaşayabilmesi için kapsamlı eğitimler aldım ve araştırma çalışmalarına katıldım. 2019’da uluslararası mobil uygulama platformu Face Lift Yoga’nın eğitimci ve danışman kadrosuna katıldım. Elde ettiğim deneyimle Glowin Yoga’yı kurdum. Pandemi sürecinde başlattığım online kamp organizasyonlarında yaklaşık 300 kişiye özel ders verdim. Grup derslerimde ise yaklaşık 750 kişiyle kapsamlı yüz yogası eğitimlerinde buluştuk. Başta müzisyenler olmak üzere sanatın farklı dallarıyla ilgilenenler tarafından ciddi bir talep gören eğitimler sırasında egzersizlerin erkeklerde daha hızlı bir etki yarattığına şahitlik ettim. En yeni küresel gelişmeleri de takip ederek cildinde dönüşüm yaratmak ve yüz yogası eğitmeni olarak faaliyet göstermek isteyenlere yol haritası sunmayı sürdürüyorum” diye ifade etti.