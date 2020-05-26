Yüzük parmağı uzun olan erkeklerin Covid-19’dan ölme riski daha düşük

Yapılan yeni bir araştırmada, daha uzun yüzük parmağı olan erkeklerin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölme riskinin daha düşük olduğu bulundu.



Uzmanlar, rahimde daha fazla testosterona maruz kalan erkeklerin daha uzun yüzük parmaklarına sahip olduğunu belirtti. Testosteron hormonu, vücudun corona virüsle savaşmasına yardımcı olan ACE2 adı verilen enzimlerin üretilmesine rol oynuyor.



41 ülkede 200 bin kişiyi inceleyen bilim adamları, erkeklerin daha kısa yüzük parmaklarına sahip olduğu ülkelerdeki ölüm oranlarının daha yüksek olduğunu buldu.



"4 BÖLGEDE BİYOLOJİK AVANTAJ SAĞLIYOR"

Araştırmayı yürüten, İngilltere’de yer alan Swansea Üniversitesi'nden Profesör John Manning, bu durumun erkek yüzük parmaklarının daha uzun olduğu Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya ve Doğu Asya ülkelerine “biyolojik bir avantaj” sağlayabileceğini söyledi. Öte yandan, araştırmaya göre İngiltere ve Galler'deki yüzük parmakları daha kısa olan erkekler, tüm ölümlerin yüzde 56'sını oluşturuyor.



Profesör Manning, “Teorimiz yüksek doğum öncesi testosteronu nedeniye uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin daha yüksek ACE2 seviyelerine sahip olduğı ve bu yüzden Covid-19’la daha güçlü bir şekilde mücadele edebildikleri üzerine kurulu” açıklamasını yaptı.



Manning, çalışmanın bulguları nedeniyle daha uzun yüzük parmağına sahip olan erkeklerin Covid-19’u hafif semptomlarla atlatacağını ve daha erken işe dönebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

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