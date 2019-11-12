“Zatürre, çocuklarda enfeksiyona bağlı ölüm nedenlerinde ilk sırada”

12 Kasım Dünya Zatürre Günü nedeniyle hastalığa dikkat çeken Doç. Dr. Fatmanur Okyaltırık, “2016 WHO verilerine göre alt solunum yolları enfeksiyonları ve pnömoni (zatürre) yetişkinler arasında ölüm nedenleri arasında 3’üncü sıradadır. Çocuklarda ise enfeksiyona bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır” dedi.



Zatürrede erken tedavinin, hastalığın seyrini önemli oranda etkilediğini aktaran Okyaltırık, “Zatürre, akciğerleri etkileyen akut enfeksiyonların bir formudur. Akciğerler alveol adı verilen, sağlıklı bir insanda nefes alıp verirken hava ile dolan küçük keseciklerden oluşur. Zatürre geçirdiğinizde bu keseler su ve püy ile dolar, nefes almak zor ve ağrılı hale gelir, vücudun oksijen ihtiyacı daha zor karşılanır. 3 gün boyunca devam eden 38 derecenin üstünde ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı hastalığın ana belirtileridir” açıklamasını yaptı.



KİMLER RİSK GRUBUNDA YER ALIYOR?



Bakteri, virüs ve mantarların zatürreye neden olabildiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında zatürrenin daha sık görüldüğünü söyledi.



“ÖLÜMLERİN AZALTILMASI İÇİN HİJYENE YÖNELİK ÖNLEMLER ALINMALI”



Doktor Fatmanur Okyaltırık, zatürre tedavisinde antibiyotiklerin kullanıldığını belirterek,”Bol sıvı alımı, istirahat, ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler kullanılır. Hastaneye yatması gereken hastalarda daha farklı tedaviler gerekebilir. Çok ağır zatürre durumlarında yoğun bakımda yatış, solunum desteği uygulanma zorunluluğu doğabilir. Sağlıklı beslenme, hijyenik önlemler, sigara alışkanlığının sonlandırılması, zatürre ve grip aşıları ile zatürrenin sıklığı ve ölüm oranı azaltılabilir. Kronik akciğer ve kalp hastalığı olanlara, dalağı alınmış olanlara, alkol bağımlılarına, siroz hastalarına, kronik böbrek yetmezliği olanlara, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlara, HIV enfeksiyonu olanlara ve kanser hastalarına ömür boyunca sadece 1 ya da 2 doz zatürre aşısı yapılması önerilmektedir” diye konuştu.



GRİP ZATÜRREYE ZEMİN HAZIRLIYOR!



Aşılanmanın önemine dikkat çeken Okyaltırık, grip hastalığının da zatürreye zemin hazırlaması açısından tehlikeli olabildiğini vurgulayarak, “Grip ve zatürre aşıları birbirinden farklıdır. Her yıl en fazla gribe neden olan mikropların belirlenmesi ile o yıla özgü aşı hazırlanır. 65 yaş üzeri, kronik akciğer hastalığı, şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu, çeşitli hemoglobinopatileri olanlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, yüksek riskli hastalarla karşılaşma olasılığı olan hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli, grip yönünden riskli şahıslar ile birlikte yaşayanlara aşı yapılması önerilir” dedi.