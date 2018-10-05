Herhangi bir zayıflama programına başlamadan önce bacaklardaki ven hastalıklarını tedavi ettirmenin zayıflama sonuçlarını olumlu etkileyeceğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Barlas, “Ağırlık hissi nedeniyle yerinden kaldırmaya üşendiğimiz, sızlayan bacaklar, yürüyüş, koşma vb. egzersizler için engel oluşturabilir. Bacaklarında bir ven hastalığı bulunan kişiler genelde sadece sokakta basit yürüyüşler yaparken dahi bacak yorgunluğu ile mücadele ederken, spor yapmayı, ‘olanaksızı başarmak’ şeklinde değerlendirebilirler. Bunun aksine, tedavilerini yaptırdıktan sonra, daha hafiflemiş ve güçlü hissedecekleri bacakları ile, kilo verme yolunda çok daha emin adımlarla ilerleyebilirler” dedi.



DAHA İYİ EGZERSİZ İMKANI SUNUYOR



Egzersiz yaparak bacaklardaki sorunlu venlerin de ortadan kalkacağını düşünmenin yanlış olduğunu ve dolaşım sistemi, genel anlamda egzersizden olumlu etkilense de, ven sağlığı açısından bakıldığında, tüm egzersizlerin aynı kefeye koyulamayacağını dile getiren Kalp-Damar Cerrahı, şunları söyledi:



“Örneğin ağırlık kaldırma, bacak venleri üzerindeki yükü arttırabilirken, ven sağlığı açısından yararlı olan koşu, yanlış yüzeyler üzerinde gerçekleştirildiğinde zararlı olabilir. Bacak venlerinizin muayenesi ve örneğin varisleriniz varsa, bunların tedavisi sonrasında ne tip ağırlık çalışmanın ve bacak egzersizinin sizin için yararlı olabileceğini öğrenmek mümkündür.”

MODERN VE BASİT TANI YÖNTEMLERİ KULLANILIYOR



Ven hastalıkları konusunda deneyimli uzmanlar, venöz doppler (bacak ultrasonu) adı verilen gelişmiş görüntüleme yöntemi yardımıyla bacak toplardamarlarını inceliyor. Bu yöntem, ‘Derin Venöz Tromboz’ (DVT) diye bilinen bacak pıhtısının varlığını göstermede büyük önem taşıyor. Zira, bacak venleri içinde gelişebilecek bir pıhtı, yerinden kopacak olursa akciğerlere giderek ‘pulmoner emboliye (akciğer embolisi) yol açabiliyor. Bu durum da yaşam için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Her yıl bu ölümcül hastalıktan 60 bin ile 100 bin arasında insanın öldüğüne ait yayınlar mevcut. Bu nedenle Dr. Barlas’a göre, bir egzersiz programına başlamadan önce bacaklarda DVT olup olmadığını öğrenmek hayat kurtarıcı olabiliyor.



TEDAVİDE HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?



Köpük skleroterapi, EVTA, kimyasal ablasyon, ambulatuvar flebektomi gibi modern varis tedavilerinin lokal anesteziyle ve dikiş gerektirmeyen yöntemler olduğunu aktaran Dr. Barlas, “Normal yaşantıya dönme süreci son derece kısadır. Tedaviler sonrasında 15 gün süreyle, tedavi günü dışında sadece gün içinde, modern kademeli basınçlı çorapların giyilmesi ve yürüyüş önerilmektedir. Bu dönemin ardından pek çok egzersiz ve zayıflama programına çok daha güvenle ve konforla başlamak olasıdır” dedi.



DİYETİNİZE “VEN DOSTU” BESİNLERİ EKLEYEBİLİRSİNİZ



Bacaklardaki bu sorunların tedavisinden sonra toplardamarlar için yararlı olabilecek yiyeceklerin de diyet listesine girmesi gerektiğini söyleyen Dr. Barlas, “Yağsız proteinler, sağlıklı yağlar, meyveler ve sebzelerin de içinde bulunduğu pek çok zayıflama programı mevcuttur. Örneğin bazı meyveler, ‘ven dostu’ olarak tanımlanabilir. Yaban mersini, ahududu, kara üzüm ve greyfrut içinde zayıflatma özelliği yanında ven sağlığına da destek olan bioflavonoid adı verilen maddeler bulunur. Brokoli de venler için çok yararlıdır. Diyet önerileri arasında, duyunca çoğu insanın gözlerini parıldatacak bir seçenek de, siyah çikolatadır. Yoğun biçimde bioflavonoid barındırır. Yine de şeker içeriği mutlaka göz önünde tutulmalıdır. Alkol alanlar için önerilebilecek kırmızı şarap, yaşlanmayı-geciktirici resveratrolden zengindir, toplardamarlar açısından yararlıdır ve az miktarda tüketildiğinde kalori dengesini altüst etmez” önerisinde bulundu.



Fotoğraflar: Getty Images Turkey



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