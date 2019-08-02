Mucize gibi pazarlanıyor, ölüme kadar götürebiliyor...



Zayıflama ilaçlarının sağlığı tehdit ettiğini belirten Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter, “Bu tür ilaçların en hafifi karaciğer ve böbrek üzerine toksik etkiler yaratarak karaciğer ve böbrek yetmezliği yapabilir. Bazılarının kalp kapak rahatsızlığına yol açtığı gösterilmiş. Yine subutraminin yanlış ve yüksek dozlarda kullanıldığında kalp hastalığı yapabileceği gösterilmiş hatta kalp hastalığından geçmişte insanlar kaybedilmiş” diyor.



5 ilde ortak yapılan operasyonda ele geçirilen zayıflama ilaçlarının içinde hayvan yemine dahi rastlandı.



Sahte ilaçlarda kullanılan maddelerin çoğu yan etkileri nedeniyle yasaklanmış maddelerden oluşuyor.



Doktor Rüştü Serter, “Yan etkileri gösterilmiş, normalde faydaları olduğu halde çok sorunlar yaratabilecek bazı zayıflama ilaçları geçmişte piyasadan kaldırılmış, yüksek dozda katılarak etkinlik sağlanıyor. İnsanlar bunları alarak hakikaten zayıflatıyormuş imajına kapılıyorlar ama istenmeyen sonuçlardan muzdarip oluyorlar” şeklinde konuşuyor.



SOSYAL MEDYA YA DA İNTERNET ÜZERİNDEN SATILAN İLAÇLAR GÜVENLİ DEĞİL



Endokrinoloji Uzmanı, zayıflamak için mucizevi bir yöntemin ya da ilacın olmadığını vurgulayarak, “Bir ilacı alarak, oturduğunuz yerden harekete etmeden ve çok yiyerek kilo vermek teknik olarak mümkün değil. Bir bireyin kiloyla ilgili bir problemi varsa ve zayıflamayı düşünüyorsa mutlaka hekim kontrolünde reçeteli ilaçlar kullanmalı çünkü bu ilaçların da yan etkisi olabilir” uyarısında bulunuyor.



Sadece ilaçlar değil bitkisel karışımlar, zayıflama çayı adı altında satılan ürünler de sağlığı tehdit ediyor. Sosyal medya ya da internet üzerinden satılan ilaçların güvenilirliği yok. Çünkü zayıflamaya yardımcı ilaçlar ancak reçeteyle satılabiliyor.



VİDEO: İNTERNETTEN ALINAN İLACIN SAHTE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

