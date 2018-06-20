“Zayıflamak istiyorsanız buğday ve tahıl ürünlerini tamamen kesin” diyen Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, kilo sorunu olanların karbonhidratları tamamen yaşamlarından çıkarmaları gerektiğini belirtiyor.



Bağımlılık yapan karbonhidratların, kan şekeri seviyesini bir anda yükseltip sonra da aynı hızla düşürdüğünü hatırlatan Dr. Aktaş, “Tıka basa doysanız bile bir-iki saat içinde hiçbir şey yememiş gibi acıkırsınız. Bu bir kısırdöngü şeklinde sürer gider. Kısırdöngüden çıkmanın tek yolu, basit karbonhidratları yaşamınızdan çıkarmaktır. Tam buğday unundaki B3 vitamini ve B1 vitamini, susam ve keten tohumunda kat be kat fazla miktarda bulunur. Yani buğday ve tahıl ürünlerini kestiğinizde besinsiz falan kalmaz, aksine sağlığınız ve kilo kontrolü adına dev bir adım atmış olursunuz” diyor.



YAĞ DEĞIL, ŞEKER YEMEK YAĞLANDIRIR!



Senelerdir söylenenin aksine diyetten yağı çıkarmanın sağlık için son derece tehlikeli olduğuna aktaran Aktaş’ın yağ ve şeker tüketiminin etkileri konusundaki görüşleri ise şöyle:



“Yağ tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olur, kaliteli ve yüksek enerji verir. Siz diyetinizden yağı çıkardıkça onun yerine daha çok karbonhidrat tüketmeye başlarsınız. Karbonhidratlar ve şeker size yağ olarak dönerken, doğada oldukları halleriyle sağlıklı yağlar, zeytinyağı, tereyağı ve hayvansal yağlar sizi yağlanmaktan ve daha ötesi birçok hastalıktan korur. Şekeri hayatınızdan çıkarıp onun yerine kimyasal bir zehir olan tatlandırıcıları kullanılmamalısınız. Çünkü tatlandırıcılar, zayıflatmak yerine kandaki insülin değerlerini fırlattığı için daha çok acıkmanıza neden olur ve diyabet riskini arttırır.”



"AYDA % 5 KİLO VERMEYİ HEDEFLEYİN"



Sağlıklı şekilde zayıflamanın koşullarından birinin yavaş kilo vermek olduğunu dile getiren Fitoterapi Uzmanı, kişinin ağırlığının %5’ini bir ayda vermesinin normal olduğunu söylüyor:



“Yani 70 kg. ağırlığında bir insan için ayda, 3,5 kg. ağırlık kaybı sağlıklı bir kilo verme hızıdır. Eğer bu rakamın üstüne çıkarsanız vücut bir süre sonra kendisini alarm moduna alacaktır. Çünkü bir kıtlık durumuyla karşı karşıya olduğunu varsayacak ve kendisini korumak için metabolizmayı yavaşlatacaktır. Ama siz vücudunuzun sinyallerine kulak tıkar ve yaşamak için ihtiyacınız olan miktarın altında beslenmeye devam ederseniz sizi bekleyen başka tehlikeler de olduğunu belirtmekte fayda var. Zaman içinde bağışıklık sisteminizin çökmesi kaçınılmazdır.”

“DOST BAKTERİLER ZAYIFLATIYOR”



Probiyotiklerin, kilo vermeye yardımcı olduğunu belirten ve “Rejim dahi yapmadan sadece vücudunuzdaki dost bakterilerin sayısını arttırarak zayıflayabilirsiniz” diyen Dr. Aktaş, şöyle devam ediyor:



“Rejim yaparken kilo vermeyi hızlandıran dost bakteriler, normal beslenme düzeninize döndüğünüzde de kilo vermeye devam etmenizi sağlar. Dost bakteriler iştahınızı kontrol altında tutar. Çünkü probiyotikler onları hayatta tutan, onları besleyen yiyecekler ile beslenirler ve bu şekilde beslenme düzeninizi etkilerler. Yani bağırsaklarınızda bol miktarda probiyotik bulunduğunda canınız gofret, şeker, poğaça falan istemiyor. Çünkü bu yiyecekler faydalı bakterileri yok ediyor. Bu nedenle diyetinizde ev yapımı yoğurt, kefir, ev yapımı turşu ve sirkeye mutlaka yer verin.”



"KİLO VERMEDE ALTIN KURAL: YETERLİ UYKU"



Sağlık ve stres kontrolü için vücudun günde 8 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Aktaş, “Kilo kontrolünü belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi yeterli uyumak. Geceleri yeteri kadar uyumayan insanlar gündüzleri daha büyük porsiyonlar yiyor, genelde basit karbonhidratlara yöneliyor ve uyku kilo almaya daha eğilimli oluyor, o nedenle yeteri kadar uyumaya dikkat edin” diyor.



ZAYIFLAMA KÜRÜ ÖNERİSİ



Malzemeler: 250 gr brokoli, 7 yaprak roka, 1 diş sarımsak, 1 limon.



Hazırlanışı: Havanda dövdüğünüz sarımsakları brokoliyle birlikte mutfak robotuna koyun. Üzerine roka, rendelenmiş limon kabuğu ve limon suyu ekleyerek robottan geçirin. Kapağı kapalı olarak 30 dakika beklettiğiniz karışımı her gün taze olarak tüketebilirsiniz.



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