1. Kıyıdan Kıyıya/Türkiye-Yunanistan Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi, İzmir Sinema Kültür ve Eğitim Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalin sanat yönetmenliğini oyuncu Gizem Erman Soysaldı ile yönetmen Yusuf Saygı üstlendi.

İLK EKOLOJİK FİLM FESTİVALİ



Alaçatı Amfi'de gerçekleşen törende konuşan festivalin sanat yönetmeni Gizem Erman Soysaldı, festival ekibi olarak bir hayali gerçekleştirmekten duydukları mutluluğa işaret ederek, Türkiye'nin ilk sürdürülebilir ekolojik film festivaline imza attıklarını söyledi.

"İKİ ÜLKE SİNEMASINDAN ÇARPICI ÖRNEKLER OLACAK"



Soysaldı, etkinliğe katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken, "Festival boyunca, iki ülke sinemasından çok çarpıcı örnekler izleyeceğiz" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK BIRAKACAĞIZ"



Etkinliğe katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, çevre sorunlarına dikkati çekerek, "Bugün burada, sanatın iyileştirici gücüne sığınarak, umutlarımız adına küçücük bir adım attık. Daha birçok adım atacağız. Büyüyecek, yeşerecek, bir araya gelecek ve yarınlara sürdürülebilir bir dünya bırakacağız" ifadelerini kullandı.

17 GÜNDE 33 MEKANDA ÇEKİLDİ



Hayaletler filminin yönetmeni Azra Deniz Okyay da filmin 17 günde 33 mekanda çekildiğini belirterek, "Hakikaten ne yapacağınızı çok iyi bilmeniz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Her filmin kendi çıkış noktaları olduğunu dile getiren Okyay, "Birkaç fotoğraf alıp, neyin içinde yaşadığımızı görmek istedim ve halı dokuması gibi, her ilmeğin, her rengin ve her tekniğin birlikte harmanlandığı bir şey yaratmaya çalıştım" diye konuştu.



Film gösteriminin ardından Okyay ile oyuncu Emrah Özdemir, izleyicilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

SAKIZ VE LİMON AĞAÇI FİDELERİYLE KARŞILAMA



Festival, iki ülke sinema sanatı arasında kültürlerarası diyaloga hizmet etmeyi ve her yıl Türkiye ile Yunanistan'da uzun metraj, kısa ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlamayı hedefliyor.



Açılış etkinliğinde, kırmızı halı yerine çiçeklerle süslenmiş mekan girişinde sakız ve limon ağacı fideleriyle yeşil halı kullanıldı. Festival etkinliklerine ulaşımda elektrikli otobüsler tercih edildi.



Etkinlik boyunca tek kullanımlık plastikler yerine sürdürülebilir ürünler kullanılacak, festival ekibiyle sinemaseverler her sabah Çeşme'nin farklı bir kıyısında, kıyı ve su altı temizliği etkinliklerine katılacak.

FESTİVALDEKİ FİLMLER



Bu akşam Christos Nikou'nun Apples filminin gösterimiyle devam edecek festivalde ayrıca Emre Yeksan'ın Körfez, Leyla Yılmaz'ın Bilmemek, Stergios Niziris, Josefina Markarian, Eric Nazarian, Stefan Arsenijevic, Aida Begic, Omar Shargawi, Hany Abu-Assad'ın Unutma Beni İstanbul ve Chrysovalantis Stamelos'un Journey Through Smyrna filmleri izleyiciyle buluşacak.

