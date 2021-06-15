1 Temmuz'da sinemaların açılmasıyla yerli komediler vizyona girecek

Sinemaseverler, heyecanla sinema salonlarının yeniden açılmasını bekliyor. Salgın tedbirleri kapsamında kapanan sinema salonlarının 1 Temmuz itibarıyla kapılarını açması bekleniyor.

Hann Yapım Genel Müdürü Onur Aşa, sinemaların açılmasıyla Hababam Sınıfı Yaz Oyunları ve Bize Müsaade filmlerinin vizyona gireceğini kaydetti. Aşa, "Bu filmleri seyirciyle buluşturmak için uzun süredir bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl kasım ayı içerisinde, Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın galasını ve özel gösterimini yapmıştık. Akabinde tekrar maalesef bir kapanma oldu. Şu an için iki filmimiz hazır, 1 Temmuz'da sinemaların açılmasıyla beraber seyirciyle buluşturmak için bekliyoruz" dedi.



Aşa, sinema sektörünün salgın sürecinde kendi içinde zorlaştığının altını çizerek, şunları aktardı:



"İnsanların evde sürekli bir şey tüketme isteği, dijitali de çok hızlı büyüttü. Sinemayla ilgili yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili motivasyonumuz yüksek, beklentimiz de aynı şekilde yüksek. Bu yıl içerisinde, sete gireceğimiz iki sinema filmimiz olacak. Biri, Hababam Sınıfı'nın üçüncü serisi olacak. Orada seyirciye bazı sürprizlerimiz olacak hem oyuncu hem hikaye anlamında."



Onur Aşa, Gani Müjde'nin kaleme aldığı ve yönetmenliğini yapacağı romantik komedi türündeki film projesi için ise görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.



Senaryo görüşmelerinin 2022 yılı için de sürdüğünü belirten Aşa, "Hem yurt dışı hem yurt içinde bu senaryo değerlendirmelerini tamamladıktan sonra proje aşamasına gideceğiz. Daha sonra bunları da projelendirdikten sonra sinemaya armağan etmiş oluruz" diye konuştu.



Hababam Sınıfı Yaz Oyunları temmuz ayında vizyona girecek.

"ARTHOUSE İLE İLGİLİ YATIRIMLARIMIZ OLACAK"

Bağımsız filmlerle ilgili Hann Yapım tarafından hayata geçirilmesi planlanan projelere de değinen Aşa, şu bilgileri verdi:



"Sinemanın aslında belki en kıymetli tarafı arthouse. Maalesef şu an için ülkemizde de bazı içerikler seyirciyle buluşamıyor, mevcut takvimdeki yoğunluktan dolayı. Ama biz bu hikayeleri biliyoruz. Biz işin bu tarafında olduğumuz için okuyabiliyor, bazen de izleyebiliyoruz ama beyaz perdeyle buluşmuyor bazı içerikler. Bizim arthouse (sanat filmleri) ile ilgili bazı yatırımlarımız olacak."



"SİNEMA İÇERİKLERİ HER ZAMAN DAHA KIYMETLİDİR"

Salgın süreciyle beraber dijital platformların hızlı bir büyüme içine girdiğine vurgu yapan Aşa, "Dijitalde karşınıza gelen içeriği beğenip, beğenmemek ve değiştirmek tamamen tüketicinin ve izleyicinin kararında. Anlık duygularla izliyoruz. Ama sinema bir kişinin takvimine giriyor. İşe gidecek, oradan çıkacak, filme gireceksiniz. Ondan sonra eşinizle, arkadaşınızla veya kardeşinizle yemek yiyeceksiniz. O yüzden sinema içerikleri her zaman daha kıymetlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTALDEN SİNEMA SALONLARINA HIZLI DÖNÜŞ OLACAK"



Aşa, farklı türlerdeki yerli yapımların da başarı kazanmaya başladığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Demek ki sinemayla ilgili doğru hikayeler yakaladığınızda, iyi prodüksiyonlarla çok başarılı işler ortaya çıkabiliyor. Ben dijitalin, tabii ki sinemaların açılmasıyla birlikte biraz azalacağına ve belli bir noktada düz bir çizgiye oturacağına inanıyorum. Sinema her zaman özeldir. Çünkü sinema bir sosyal aktivite aynı zamanda. Yani tanımadığınız, ilk defa gördüğünüz kişilerle yan yana, bazen aynı kolçağa kolunuzu koyarak, birbirinize temas ederek bir film izliyorsunuz. Daha sonra o kapıdan çıktıktan sonra belki günlerce izlediğiniz filmle ilgili yorumlar, söyleşiler yapıyor, sohbet ediyorsunuz. O yüzden sinemanın yerinin dolacağına inanmıyorum."



Oyuncu ve yapımcıların da her zaman sinema için bir şeyler yapmak istediğini sözlerine ekleyen Aşa, salgın sırasında öne çıkan dijital mecra karşısında, yeniden açılan sinema salonlarına hızlı bir geri dönüş olacağını düşündüğünü kaydetti.

